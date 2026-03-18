Spaccio al centro scommesse, arrestato un pusher

PISA _ I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno arrestato un 50enne di origini tunisine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività eseguita nel capoluogo i militari del gruppo di Pisa hanno individuato l’uomo che, con atteggiamento sospetto, saliva a bordo di un veicolo per poi scendere in un centro scommesse distante pochi chilometri. A seguito del controllo eseguito sull’autovettura, il conducente, visibilmente agitato, ha consegnato spontaneamente ai militari una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 2 grammi, riferendo di averla appena acquistata e fornendo elementi utili alla ricostruzione della cessione.

Acquisiti tali riscontri, i finanzieri hanno proceduto al controllo del soggetto tunisino precedentemente individuato, trovandolo in possesso di 235 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, nonché delle chiavi dell’abitazione nella sua disponibilità.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita anche con l’ausilio delle unità cinofile antidroga Neva, Malibu e Milord, ha consentito di rinvenire 15 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 12,52 grammi e 3 involucri contenenti hashish per un totale di 77,50 grammi, occultati in diverse parti dell’abitazione, tra cui all’interno di un deumidificatore e di una scarpiera. Nel corso delle ulteriori ricerche sono stati inoltre sequestrati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

A seguito dell’attività, lo spacciatore è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno della procura presso il tribunale di Pisa, sottoposto a giudizio per direttissima, all’esito del quale è stato emesso l’obbligo di firma.

L’acquirente della sostanza stupefacente, un cittadino italiano di 58 anni, è stato segnalato alla locale prefettura.

L’operazione testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti e allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.