Un caso di dengue a Cascina: scatta la disinfestazione

Getting your Trinity Audio player ready...

CASCINA – Segnalato un caso di dengue a Cascina, scatta la disinfestaxione.

A seguito della segnalazione da parte dell’Asl Toscana Nord Ovest sulla presenza di un caso di arbovirosi da virus Dengue trasmessa da zanzara tigre, il Comune di Cascina provvederà a effettuare interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali non appena le condizioni meteo lo permetteranno.

È già stata incaricata la ditta che effettuerà la disinfestazione, in un’area con raggio di 200 metri dal punto individuato dagli operatori del Dipartimento della Prevenzione delle USL dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. L’area è individuabile dalle seguenti viabilità: via di Mezzo Nord, nel tratto dal civico 397 al 511 (lato sud) e dal 218 al 274 (lato nord) e via Laiano di Sotto nel tratto dal civico 1 al 4. Appena le condizioni meteo lo permettano, nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti e aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni all’interno della superficie di intervento sopra indicata, saranno effettuati i seguenti interventi: disinfestazione dell’area interessata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private; ricerca ed eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni “porta a porta” delle abitazioni comprese nell’area segnalata. Il provvedimento è valido fino alla conclusione dei trattamenti: in caso di variazioni climatiche (ad esempio pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile.