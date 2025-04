Violenza sessuale e molestie a studentesse minorenni, arrestato un professore

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Professore in manette per violenza sessuale e molestie.

Dopo lunghe e articolate indagini condotte dal commissariato di Polizia di Pontedera e coordinate dalla procura di Pisa, è stata infatti eseguita l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un docente di una scuola secondaria di secondo grado di Pontedera, accusato di aver commesso “atti sessuali nei confronti di una studentessa, all’epoca dei fatti minorenne e di condotte inopportune nei confronti di altre studentesse”.

L’uomo è stato fermato proprio all’interno della scuola dove insegnava ed è stato accompagnato negli uffici del commissariato dove, dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, è stato tratto in arresto per i reati di violenza sessuale e molestie per poi essere condotto agli arresti nella propria abitazione.

Il professore, prossimo alla pensione, ha respinto ogni accusa e a fine aprile è stato fissato l’incidente probatorio durante il quale la ragazza sarà chiamata a ripetere le accuse rivolte all’insegnante, confermate da alcune testimoni. Nella stessa circostanza la difesa, rappresentata dall’avvocato Andrea Massaini di Fucecchio, produrrà le prove raccolte per confutare la tesi dell’accusa e cercare di scagionare il professore.

A denunciarlo è stata la dirigente scolastica dopo aver parlato con una insegnante di sostegno che aveva raccolto le confidenze della ragazza, ora diventata maggiorenne,