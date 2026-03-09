14.5 C
Crisi delle istituzioni e conflitti: in Toscana la seconda edizione della scuola di dottorato sul regresso democratico

La Scuola normale superiore e lo European university Institute uniscono le forze grazie ai fondi del Pnrr per un vertice internazionale di altissimo profilo

Cultura ed Eventi
PISA – La Toscana si conferma polo di eccellenza per l’alta formazione accademica e la ricerca internazionale. Dal 30 marzo al 2 aprile, le sedi storiche del Palazzone di Cortona (Arezzo) e della Badia fiesolana (Firenze) ospiteranno la seconda edizione della scuola di dottorato dedicata al tema Arretramento democratico e conflitto politico. L’iniziativa è promossa congiuntamente dalla Classe di Scienze politico-sociali della Scuola Normale Superiore e dallo European University Institute, beneficiando del supporto finanziario del progetto Merita, inserito nel quadro del Pnrr

Il vertice accademico accoglierà venti giovani dottori di ricerca provenienti da tutto il mondo, selezionati nei mesi scorsi per analizzare le attuali vulnerabilità dei sistemi democratici globali. Il fulcro dei lavori scientifici si concentrerà sulle minacce ai diritti fondamentali e all’autodeterminazione delle persone – con particolare attenzione alle questioni di genere, razza e sessualità – esplorando altresì l’impatto e l’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione digitale in tali dinamiche.

L’architettura del percorso formativo, coordinato dai docenti Manuela Caiani (Scuola Normale) e Lorenzo Chicchi (Eui), si articolerà in tre giornate di workshop interattivi e lezioni magistrali. Ad arricchire il dibattito sociologico e politologico interverrà un parterre di accademici di altissimo profilo: Cristóbal Rovira-Kaltwasser (Pontificia Università Cattolica del Cile), Scott Cummings (Ucla), Kenneth Greene (Università del Texas), Andres Reiljan (Università di Tartu) e Silvia Díaz Fernández (Csic di Madrid).

