Marina di Pisa ricorda Verdigi, il giovane che salvò due bambini e perse la vita

MARINA DI PISA – Domani (21 agosto) alle 19, al cippo di via Tullio Crosio, in piazza Viviani a Marina di Pisa, verrà celebrata la messa in memoria di Domenico Marco Verdigi, a 21 anni dalla sua morte. A rappresentare il Comune sarà l’assessora Virginia Mancini.

Verdigi, giovane di San Giuliano Terme, perse la vita il 21 agosto 2004, a soli 23 anni, dopo aver tratto in salvo due bambini che stavano annegando davanti alla spiaggia di Marina di Pisa. Un gesto estremo di coraggio che non è mai stato dimenticato.

Il suo sacrificio è stato riconosciuto ufficialmente: la presidenza della Repubblica gli ha conferito la Medaglia d’oro al merito civile. In suo nome è nata un’associazione che ogni anno promuove il Premio Verdigi, destinando risorse a progetti di solidarietà per i bambini più fragili.

La cerimonia sarà anche l’occasione per rendere omaggio ai genitori di Marco, Carla e Andrea, scomparsi nel 2021 a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.