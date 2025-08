Pisa celebra il 741esimo anniversario della Battaglia della Meloria

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – A distanza di 741 anni dalla Battaglia della Meloria, Pisa ricorda lo storico evento e i caduti nella battaglia con due giornate di celebrazioni.

Alle tradizionali cerimonie del 6 agosto, che prevedono la mattina di mercoledì l’escursione in barca alle Secche delle Meloria per il lancio di corona in mare e il pomeriggio la messa nella chiesa di San Sisto, si aggiunge dal 2019 anche la trasferta a Genova a Campo Pisano che si svolgerà martedì (5 agosto) alle 17. La cerimonia, promossa e organizzata da un cartello di associazioni pisane, con il patrocinio del Comune di Pisa, vedrà la partecipazione di una delegazione guidata dal Sindaco di Pisa Michele Conti, accolte nella piazzetta genovese dal sindaco di Genova Silvia Salis.

Riccardo Buscemi, assessore del Comune di Pisa e presidente dell’Associazione Il Mosaico, capofila delle altre associazioni commenta: “Replichiamo il momento di ricordo nella piazzetta di Campo Pisano, grazie anche alla cordialità dell’amministrazione comunale di Genova che ha agevolato l’iniziativa”. Il programma prevede una semplice cerimonia alle 17 con i saluti istituzionali, la deposizione di una corona d’alloro, la preghiera e la benedizione.

A seguire la prolusione della professoressa dell’Università di Pisa Maria Luisa Ceccarelli Lemut che commenta: “Durante la cerimonia, con la mia relazione, sfaterò una “leggenda metropolitana” sulla presenza dei Pisani a Campo Pisano durante la loro prigionia: fu ben altro il luogo della loro detenzione, ancorché vicino a quello che ogni anno, grazie alla nostra iniziativa, vede lo svolgimento della suggestiva cerimonia in ricordo dei nostri connazionali. In futuro sarà interessante capire l’origine del toponimo Campo Pisano“.

La delegazione, composta da quaranta persone, tra cui una quindicina di figuranti in costume storico (i valletti con il gonfalone del Comune e i figuranti dei Balestrieri di Porta San Marco) e i rappresentanti dell’associazione culturale Il Mosaico, dell’Archeo Club, dell’Associazione Marinai e dell’Accademia dei Disuniti, è guidata dal sindaco di Pisa Michele Conti che dichiara: “Il viaggio dei pisani a Genova alla vigilia del 6 agosto è diventato da qualche anno un appuntamento che rientra nelle tante iniziative che hanno lo scopo di promuovere la conoscenza della storia antica della città e di quella che un tempo è stata la Repubblica marinara. Il 6 agosto 1284, infatti, alle secche della Meloria avvenne la battaglia che determinò una dolorosa sconfitta per la nostra città ad opera proprio della Repubblica marinara di Genova, con quasi tanti pisani caduti prigionieri e reclusi in quello che oggi è chiamato, non a caso, campo pisano. Ricordare il sacrificio di quegli uomini è un modo per tramandare alle nuove generazioni il senso della storia, oltre che per rimarcare, a molti secoli di distanza, il legame che ci lega oggi a Genova e che ogni anno si rinnova con la Regata della Antiche Repubbliche Marinare e che l’anno prossimo sarà ospitata proprio nella nostra città”.

La cerimonia, nata nel 2019, è cresciuta via via nel tempo, trovando risposta anche da parte di alcune associazioni genovesi. “Non certo con spirito nostalgico da ormai sei anni alla vigilia del 6 agosto una delegazione pisana arriva a Genova a Campo Pisano – prosegue Buscemi – ma nel ricordare e ringraziare i nostri connazionali caduti e fatti prigionieri, oggi consolidiamo e alimentiamo i buoni rapporti tra Pisa e Genova, con la prospettiva di iniziative culturali tra le nostre città e le loro istituzioni. Sarà bello per il futuro promuovere e incoraggiare scambi di amicizia tra gli studenti, soprattutto quelli più piccoli, delle scuole delle nostre città”. Dopo la cerimonia la delegazione visiterà il vicino Museo di Sant’Agostino, che conserva uno dei tre capitelli originali della Torre di Pisa e il bassorilievo di Porto pisano.

Il giorno dopo, mercoledì 6 agosto, lo Die di Santo Sisto, alle 10 un corteo di barche al seguito della motovedetta della Capitaneria di Porto, salperà dal Porto di Marina di Pisa verso le Secche della Meloria, dove si svolgerà una breve e semplice cerimonia di omaggio ai caduti con lancio finale di corona in mare. Sulla barca della Capitaneria di Porto saliranno il Sindaco di Pisa Michele Conti e i rappresentanti delle Forze Armate (Aereonautica, carabinieri, esercito e Marina Militare). Un corteo di barche seguirà la motovedetta. Nel pomeriggio alle 18, la tradizionale cerimonia nella chiesa di San Sisto, con la deposizione della corona d’alloro alla lapide ai caduti collocata all’esterno dell’edificio e a seguire la Santa Messa.

Le iniziative si svolgono grazie alla sinergia tra vari soggetti: il Comune di Pisa, il Comune di Genova, la Capitaneria di Porto di Livorno, Porto di Pisa, e i sodalizi pisani Associazione Il Mosaico, Accademia dei Disuniti, Associazione Marinai d’Italia, Archeo Club Pisa, Lega Navale Pisa, Balestrieri di Porta San Marco e le associazioni genovesi La Mela di Vetro, Limes Vitae, Gruppo Storico Sestrese e Balestrieri del Mandraccio.