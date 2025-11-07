Ristorante Theca a Pomarance premiato ai TheFork Awards 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

POMARANCE – Il ristorante Theca a Pomarance è stato inserito tra i 56 migliori nuovi ristoranti d’Italia ai TheFork Awards 2025, il premio nazionale dedicato alle nuove aperture della ristorazione. Un risultato importante per il piccolo borgo dell’Alta Val di Cecina e per il progetto guidato da Cesare Dell’Omo insieme allo chef Carmelo Giardina.

L’inserimento tra i migliori locali riconosce il lavoro svolto in questi anni per portare una proposta di fine dining in un contesto lontano dalle grandi città.

Theca si trova in un ex podere ristrutturato, con una sala luminosa e 40 coperti. L’idea alla base del progetto è offrire un’esperienza di cucina curata, accessibile e legata alla relazione con il territorio, senza rinunciare alla ricerca e alla personalità dello chef.

In cucina, Carmelo Giardina, trentenne di origine siciliana, propone un incontro tra Toscana e Sicilia.

Nel suo messaggio pubblicato sui social dopo la premiazione, Cesare Dell’Omo ha scritto: “Siamo stati selezionati tra le 56 migliori aperture italiane del 2024 e siamo onorati di aver trascorso questa serata di Gala ai TheFork Awards nel prestigioso Palazzo Mezzanotte sede della Borsa di Milano. È stata una serata speciale per celebrare l’impegno e la passione che mettiamo ogni giorno. Passarla al fianco delle figure più autorevoli della ristorazione italiana è stata una grande fonte di ispirazione. Questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare su questa strada, portando avanti la nostra visione con dedizione.”

Lo chef Gaetano Trovato, con cui Giardina ha collaborato in passato, ha espresso apprezzamento per il suo percorso professionale: “Conosco bene Carmelo, ha lavorato con noi e oggi porta avanti una proposta moderna e attenta nell’Alta Val di Cecina.”