San Giuliano Terme, tutto pronto per ‘Bagni in luce 2024’

SAN GIULIANO TERME – San Bartolomeo, la città di San Giuliano Terme in provincia di Pisa si prepara a festeggiare il patrono con una spettacolare edizione del festival Bagni in luce 2024 dedicato alla luce e alle arti performative, in programma sabato 24 agosto.

Infatti, facendo tesoro della tradizione, la direzione artistica è affidata a Martina Favilla – Antitesi Teatro Circo, che propone un festival dedicato alla luce e all’arte nelle sue diverse forme. Il teatro, la danza, il circo contemporaneo, la musica, l’arte e la luce si fondono per creare uno spettacolo unico nel suo genere. Luci, suoni, costumi e scenografie naturali si alterneranno alle performance degli artisti, rendendo Bagni in Luce 2024 uno degli eventi più suggestivi del calendario culturale e performativo toscano.

“L’intreccio sapiente tra teatro urbano, arti performative, musica e arti visive, rompe quel velo che nei luoghi convenzionali della cultura separa lo spettatore dall’opera dell’artista, portando i visitatori in un percorso immersivo che promuove nuove forme di fruizione dello spazio pubblico e sperimenta nuove modalità di narrazione della luce – afferma la direttrice artistica – Tante le attrazioni per questa spettacolare edizione di Bagni in Luce, dalle installazioni luminose alle performance di artisti nazionali e internazionali, che interpretano, ognuno con la propria sensibilità e poetica l’incontro tra acqua e luce”.

“Partendo dal ponte di Piazza Italia, il pubblico potrà seguire un suggestivo itinerario che lo porterà ad ammirare opere di luci all’aperto, performance e spettacoli – afferma l’assessora alla cultura Angela Pisano – Il percorso attraversa piazze, strade e parchi di San Giuliano Terme, un tour inedito, emozionale ed interattivo che invita abitanti e i visitatori a guardare con nuova luce lo spazio urbano”.

“L’estate sangiulianese ci sta regalando straordinarie emozioni – afferma il sindaco Matteo Cecchelli – grazie ad una vivacità culturale che coinvolge i più svariati rami dell’arte, come abbiamo già visto con Bagni di vino e Bagni di stelle. In questi giorni, fino a venerdì, è tra l’altro attivo il Cinema sotto le stelle mentre ci apprestiamo a vivere questa attesissima edizione di Bagni in luce: grazie alla cultura possiamo vivere e valorizzare a pieno i bellissimi contesti di San Giuliano Terme”.

Il programma

Per le vie e le piazze di San Giuliano Terme si alterneranno molti artisti, come il concertino itinerante La Strada, della street band Camillo Cromo, Gambeinspalla Teatro con LocoMotiv, una macchina scenica guidata da due personaggi visionari, in viaggio tra bolle di sapone e oggetti volanti, che vengono trasportati dal vento, in un volo libero e leggero, e all’imbrunire sarà possibile incontrare i magici personaggi luminosi di Codex Naturae, la parata luminosa di Antitesi Teatro Circo.

In largo Shelley la Compagnia Opera Fiammae presenta Opera Florea, installazione onirica di vetro, fuoco e metallo e il suggestivo spettacolo di Fuoco del Drago Bianco, Etna, mentre in piazza Italia, le originali evoluzioni acrobatiche su sway pole, di Tatiana Foschi, ci terranno con il fiato sospeso.

In piazza della Chiesa, il connubio acqua e luce darà vita al concerto di cristallofonia The Voice of Crystal, musica con bicchieri di cristallo, a cura di Robert Tiso. Al Parterre, ex parco dei Pini, dalle 18.30 sarà possibile cimentarsi nei Giochi futuristici del passato, in un allestimento straordinario adatto ad adulti e bambini.

Alle 21 sarà la volta di Fulmini sotto le Stelle – Dimostrazione dell’esperimento di Nikola Tesla, realizzato da Luca e Giovanni Baroni in collaborazione con l’ingegner Wladimiro Rossi – Società Cooperativa Ricreativa Culturale e Sportiva Orzignano, e dalle 22 via al dj set di Andrea Andreotti dj, 90 e dintorni. La facciata dei Bagni di Pisa verrà illuminata con delle suggestive proiezioni, mentre sarà possibile ammirare installazioni luminose sul ponte di Viale Italia, piazza Italia, largo Shelley e Parterre; inoltre l’artista Manuela Trillo presenta Fior d’Acqua, una serie di installazioni disseminate nei giardini di Bagni di Pisa, i giardini della chiesa e il Parterre; nei giardini della Chiesa anche l’installazione Incanti di luce a cura di Associazione Bagni Crea.

A partire dalle 18, ogni 20 minuti, fino alle 21.20, grazie alle aperture straordinarie gentilmente concesse da Acque Spa, sarà possibile fare visite guidate, con l’Associazione La Tartaruga, alle sorgenti Fico Corso e Caldaccoli. Per le visite sarà messo a disposizione un servizio di trasporto curato dalla Polisportiva Sangiulianese che partirà 10 minuti prima di ogni visita, dal parcheggio della stazione di San Giuliano Terme (per info e prenotazioni chiamare il numero 339 6478851). Per informazioni generali scrivere a info@antitesiteatrocirco.it.