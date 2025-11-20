13.5 C
Firenze
giovedì 20 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

L’università di Pisa nell’élite mondiale: veterinaria e robotica tra le prime 30 al mondo

L'ateneo toscano eccelle nella classifica di Shanghai 2025. Due discipline entrano nella top trenta internazionale. Ottimi risultati anche per Ingegneria

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Fb Università di Pisa)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – L’università di Pisa si conferma un’eccellenza su scala globale. A certificarlo è la prestigiosa classifica Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects (Gras) 2025. L’analisi ha passato al setaccio oltre 1000 atenei in tutto il mondo, valutando 57 discipline diverse.

Il responso per l’ateneo toscano è lusinghiero. Pisa piazza ben 24 discipline nella classifica internazionale.

I gioielli della corona: veterinaria e robotica

Il risultato più eclatante arriva dalle Scienze Veterinarie. L’ateneo conquista il 25esimo posto al mondo e il secondo in Italia. Ma la vera sorpresa di quest’anno è la Robotica. Questa disciplina entra per la prima volta nel ranking e lo fa dalla porta principale: subito 29esima a livello globale e medaglia d’argento nel panorama nazionale. Un debutto che certifica l’altissima qualità della ricerca tecnologica pisana.

Le altre eccellenze

Non solo robot e animali. L’Università brilla anche in matematica, posizionandosi nella fascia 76-100 al mondo e seconda in Italia (a pari merito con altri grandi atenei).

Primato nazionale, invece, per le scienze dell’energia: Pisa è prima in Italia, condividendo il gradino più alto con i Politecnici di Milano e Torino (fascia globale 101-150).

Ottime notizie anche per Ingegneria Aerospaziale e Farmacia. Entrambe si collocano tra le prime 75 al mondo e sono quinte in Italia. Chiudono il cerchio delle “top performance” le Scienze Agrarie e la Fisica, settime in Italia e saldamente nella top 150 mondiale.

Come funziona la classifica

Il Gras di Shanghai non si basa su opinioni, ma su numeri. Valuta la qualità della ricerca attraverso indicatori oggettivi rigorosi. Tra questi: il numero di ricercatori citati a livello globale, le pubblicazioni su riviste ad alto impatto, le collaborazioni internazionali e i premi accademici vinti dai docenti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.5 ° C
13.8 °
12.1 °
75 %
1kmh
40 %
Gio
13 °
Ven
11 °
Sab
8 °
Dom
8 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1639)ultimora (1544)sport (50)demografica (45)attualità (31)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati