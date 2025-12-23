10.7 C
Firenze
martedì 23 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dal cielo di Pisa un messaggio verde: ecco ‘Pax’, l’opera gigante disegnata dai robot

L'ateneo realizza una scritta monumentale vicino allo scalo Galilei. La parola latina 'pace' è tracciata su tre ettari di manto erboso usando automazione satellitare

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto di: unipi
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un messaggio universale, silenzioso e potente, rivolto a chi guarda il mondo dall’alto. Chi atterra in questi giorni all’aeroporto “Galileo Galilei” viene accolto da una sorpresa visiva nella campagna di San Piero a Grado. In mezzo al verde, perfettamente delineata, campeggia la scritta latina Pax.

Non c’è traccia di vernice o prodotti chimici. L’opera si estende per circa 180 metri su un’area di tre ettari. È un esempio di “land art” tecnologica che si integra totalmente con il paesaggio agrario. La parola scelta non è casuale: Pace. Un richiamo all’equilibrio e all’armonia che, visto dall’oblò di un aereo, assume un valore simbolico ancora più forte.

Il progetto è firmato dal CeRTES, il Centro ricerche tappeti erbosi sportivi dell’università di Pisa. Per realizzarlo, il team guidato dal professor Marco Volterrani ha usato la tecnologia più avanzata. Niente trattori pesanti, ma robot tagliaerba a batteria guidati da sistemi satellitari. Il trucco è semplice e geniale: l’erba è stata tagliata a due altezze differenti. Questo ha creato un contrasto cromatico naturale e stabile, rendendo la scritta leggibile sia da terra che dai velivoli.

“Abbiamo scelto un approccio non invasivo”, spiegano dal Centro. L’iniziativa dimostra come l’automazione possa sposarsi con la sostenibilità ambientale. È la prova che la gestione del verde può diventare uno strumento di comunicazione visiva a impatto zero. L’esperimento è stato reso possibile grazie ai terreni dell’azienda Bindi Pratopronto Nord e al lavoro di squadra dei ricercatori dell’Ateneo pisano. Un modo innovativo per unire la ricerca agronomica a un augurio che vale per tutti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.7 ° C
12.1 °
10.4 °
83 %
1.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1310)ultimora (1174)sport (52)Eurofocus (51)demografica (33)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati