Pisa, Ryanair presenta l’estate 2026 con due nuove rotte

PISA – L’operativo Ryanair estate 2026 Pisa prevede 58 rotte complessive dall’aeroporto Galileo Galilei, con due nuove destinazioni internazionali e un aumento delle frequenze su diversi collegamenti già esistenti. L’annuncio è arrivato martedì 10 marzo con la presentazione del piano voli della compagnia irlandese per la prossima stagione estiva.

Le principali novità riguardano l’introduzione dei nuovi collegamenti Pisa–Bratislava e Pisa–Rabat, che si aggiungono al network già attivo sullo scalo toscano. Allo stesso tempo Ryanair ha previsto un incremento dei voli settimanali su alcune delle rotte più richieste dai passeggeri, tra cui Bruxelles, Copenaghen, Edimburgo, Malta, Manchester, Marrakech, Palma di Maiorca, Skiathos, Tirana e Trapani-Marsala.

Il piano operativo sarà sostenuto principalmente dai 9 aeromobili Ryanair basati a Pisa, un investimento stimato in circa 900 milioni di dollari. Secondo la compagnia, l’attività contribuirà a sostenere oltre 3600 posti di lavoro nella regione, oltre a favorire l’arrivo di turisti in Toscana durante tutto l’anno.

Nel complesso, l’operativo Ryanair per l’estate 2026 Pisa prevede oltre 630 voli settimanali da e per lo scalo pisano. La compagnia opera da Pisa da 28 anni e ha trasportato fino ad oggi circa 59 milioni di passeggeri, consolidando nel tempo la presenza sul territorio.

La compagnia ha inoltre rinnovato l’appello al Governo e alle Regioni per l’abolizione dell’addizionale municipale negli aeroporti italiani, ritenuta dalla compagnia uno strumento che potrebbe favorire nuovi investimenti, l’apertura di ulteriori rotte e la crescita del traffico aereo.

Anche Toscana Aeroporti, società che gestisce gli scali di Pisa e Firenze, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa. Il network di 58 rotte e l’introduzione dei nuovi collegamenti per Bratislava e Rabat rafforzano la connettività internazionale dello scalo e contribuiscono alla crescita dei flussi turistici verso la regione.