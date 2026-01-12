5.6 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Prima palancola al canale dei Navicelli. Il sindaco Conti: “Un momento storico”

Il primo cittadino: "Un intervento che consentirà di aumentare il pescaggio del canale e di migliorare in modo significativo la navigabilità"

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
La prima palancola nei lavori al canale dei Navicelli (foto ufficio stampa)
1 ' di lettura

PISA – “Oggi è una data importante perché segna l’avvio concreto dei lavori di palancolatura lungo il Canale dei Navicelli. Un passaggio fondamentale, reso possibile grazie a un emendamento approvato nel 2024, che ha consentito di portare sul canale 30 milioni di euro complessivi per questa infrastruttura strategica“. Lo ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti a margine della cerimonia di posa della prima palancola, simbolico via ai lavori.

“Parliamo di un investimento articolato su tre anni – prosegue Conti –: 10 milioni nel 2024, che corrispondono ai lavori avviati oggi, 10 milioni nel 2025 e 10 milioni nel 2026. Un intervento strutturale che consentirà di aumentare il pescaggio del canale e di migliorare in modo significativo la navigabilità, riducendo le criticità operative e permettendo la movimentazione di imbarcazioni sempre più grandi, costruite qui e apprezzate sui mercati di tutto il mondo”.

“Ringrazio l’onorevole Edoardo Ziello per il lavoro svolto in parlamento e il viceministro Edoardo Rixi, che ha sostenuto con convinzione questo progetto. La sua conoscenza diretta del settore nautico, che unisce Liguria e Toscana, è stata determinante. Insieme al Governo centrale abbiamo lavorato affinché il nostro canale diventasse più attrattivo e in grado di accogliere nuove imprese”.

Il sindaco ha poi indicato le prossime sfide: “Restano due passaggi strategici. Il primo è la realizzazione del ponte mobile sul canale scolmatore, che consentirà alle imbarcazioni di uscire direttamente a mare dalla foce armata, senza transitare dal porto di Livorno, anche alla luce dei grandi investimenti sulla Darsena Europa. Il secondo è aprire un’interlocuzione seria e concreta con la Regione Toscana e con l’Ente Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, per il piano di gestione, individuando aree che possano essere dedicate allo sviluppo della nautica”.

“La posa della prima palancola – conclude Conti – non è solo l’inizio di un cantiere, ma la conferma di una visione: Pisa investe su lavoro, infrastrutture e competitività. La nautica è una delle eccellenze del nostro territorio e questo intervento ne rafforza il futuro”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
5.6 ° C
7.9 °
4.3 °
68 %
0.5kmh
75 %
Lun
5 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
12 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (952)ultimora (864)Eurofocus (41)demografica (27)sport (20)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati