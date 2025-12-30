Non solo case, ma comunità: il progetto Pinqua rigenera gli spazi pubblici a Cascina

Getting your Trinity Audio player ready...

CASCINA – Il cemento lascia spazio alla vita di comunità. A San Frediano a Settimo, nel cuore del Villaggio Santa Maria, cambia la geografia urbana. Grazie ai fondi del Pnrr e al progetto Pinqua, un’area di quattordicimila metri quadri è stata completamente rigenerata e restituita ai cittadini.

Non è un semplice restyling, ma una iniezione di servizi in una zona densamente popolata. La storica pista di pattinaggio e il campo polifunzionale sono tornati nuovi, con superfici moderne e recinzioni sicure. Per chi ama l’attività all’aria aperta, il percorso fitness è stato potenziato con quindici attrezzi in acciaio su pavimentazione in gomma. Tutto intorno, l’ambiente respira. Sono stati piantati cento nuovi alberi, creando un corridoio verde che unisce idealmente il nuovo nido alla scuola dell’infanzia. Completano l’opera l’illuminazione a led, nuove panchine e un’area sgambatura riqualificata per i cani.

L’opera, inaugurata il 29 dicembre, ha avuto un costo di mezzo milione di euro. Si tratta però solo di un tassello di un mosaico ben più vasto. Il piano complessivo su Cascina muove oltre 23 milioni di euro: dodici lotti che prevedono il recupero di otto edifici pubblici, spazi per il co-housing e nuovi collegamenti con la stazione ferroviaria.

Al taglio del nastro erano presenti i vertici regionali e locali. Per il governatore Eugenio Giani, affiancato dagli assessori Nardini e Boni, l’intervento dimostra un cambio di passo. “La qualità dell’abitare – hanno sottolineato – non passa solo dal recupero degli immobili, ma dalla cura degli spazi pubblici che favoriscono l’aggregazione”. Un ringraziamento è andato al sindaco Michelangelo Betti e alla giunta per aver trasformato le risorse europee in benessere reale per il quartiere.