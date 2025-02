A Cascina ex sindaco Rollo: “Ritardi e mancanza trasparenza progetto Arca”

Rollo interviene anche sulle partecipate: “L’amministrazione comunale ha deciso di liquidare le quote di Amicobus Srl, mettendo a rischio posti di lavoro, il sostentamento di numerose famiglie e la qualità del trasporto scolastico. Questa scelta viene giustificata con l’applicazione della Legge Madia, ma appare selettiva e motivata politicamente, considerando che altre società partecipate, pur essendo in perdita o non strategiche, continuano a essere sostenute. Se il Comune seguisse davvero un criterio di razionalizzazione, avrebbe dismesso anche altre partecipazioni. Invece, penalizza un servizio essenziale mentre continua a finanziare società che servono solo agli equilibri politici”.

Poi Rollo: “Se la chiusura di Amicobus fosse davvero un atto imposto dalla normativa, perché lo stesso principio è stato applicato ad altre società? Fondazione Sipario Toscana Onlus: da anni con capitale sociale negativo, dovrebbe cessare l’attività secondo il Codice Civile, ma riceve contributi straordinari a fine anno dal Comune per coprire le perdite di gestione corrente. Ecofor Service SpA.: il Comune detiene appena il 3,9% delle quote ma le mantiene per incassare i dividendi, nonostante la gestione di una discarica di rifiuti speciali non rientri tra i servizi essenziali di competenza comunale. Retiambiente SpA: inattiva per anni, con più amministratori che dipendenti, mantenuta in vita nonostante bilanci in rosso e il mancato rispetto della Legge Madia. Non risulta che in passato il comune di Calci abbia mai deliberato la liquidazione per il rispetto normativo”.

Quindi: “La chiusura di Amicobus viene presentata come un obbligo normativo, ma nei fatti è una interpretazione non corretta della norma ed una scelta politica. Se il Comune volesse davvero razionalizzare le partecipazioni, dovrebbe intervenire su tutte le società in perdita o non strategiche invece di colpire un servizio essenziale per i cittadini. Questa disparità di trattamento solleva interrogativi sulle reali motivazioni dell’amministrazione: perché Amicobus viene liquidata mentre altre partecipate vengono salvate?