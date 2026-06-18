Incendio a Vicopisano: “Il sindaco Ferrucci mediti le dimissioni visti i rapporti emersi con Delca Energy”

VICOPISANO – “Di fronte ai rapporti emersi tra il sindaco Matteo Ferrucci e la società Delca Energy, lo invito a fare un’analisi profonda sull’opportunità politica di rimanere alla guida della nostra comunità, valutando eventualmente le sue dimissioni”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del consiglio regionale toscano Diego Petrucci.

“Senza mettere assolutamente in dubbio l’onestà intellettuale e integrità del sindaco è del tutto evidente che lo stesso non sia, né sia stato in passato, indifferente rispetto alla Delca – prosegue e conclude Petrucci – In questo momento i cittadini necessitano di una figura del tutto super partes. Intanto stanno arrivando i primi risultati dell’Arpat e sembra che non ci sia stata contaminazione sulla vegetazione. Su quanto avvenuto attendiamo le risposte dell’assessore Barontini in consiglio regionale dove mi auguro che si presenti per rispondere all’interrogazione che ho presentato. Spero che questa volta non scappi dall’aula”.