PISA – Lega vs Lega a Pisa. Ceccardi: "Serve più sensibilità verso commercianti"

Lega vs Lega a Pisa.

La Polizia Municipale sanziona e chiude locali. E in un Comune con sindaco leghista Michele Conti , l’ europarlamentare leghista di Cascina Susanna Ceccardi punta il dito: “Io credo che un’amministrazione comunale di centrodestra, quale è quella di Pisa, dovrebbe mostrare più sensibilità nei confronti delle associazioni dei commercianti e ascoltarne maggiormente la voce, proprio perché il centrodestra sta sempre dalla parte di chi lavora e dà lavoro onestamente, promuovendo lo sviluppo e portando ricchezza sul territorio”.

Mentre Confcommercio provincia di Pisa col direttore Federico Pieragnoli: “Proprio a questo proposito abbiamo richiesto al sindaco Conti un tavolo di confronto per ridiscutere l’ordinanza del 2019 che prevede la chiusura dell’attività. Chiediamo regole più eque ed equilibrate che consentano di garantire il rispetto delle regole e allo stesso tempo tutelare il lavoro di imprenditori che costituiscono un presidio per il decoro, la valorizzazione e la fruibilità del centro storico e dell’intera città”.

Ceccardi: “Giusto e sacrosanto effettuare controlli per verificare il pieno rispetto le regole ma multare automaticamente per migliaia di euro e addirittura chiudere per giorni un’attività perché un tavolino ha ‘sforato’ di qualche centimetro, sembra più un escamotage assai discutibile per fare cassa sulla pelle di chi lavora duramente dalla mattina alla sera, con sanzioni sproporzionate. Io credo che un’amministrazione comunale di centrodestra, quale è quella di Pisa, dovrebbe mostrare più sensibilità nei confronti delle associazioni dei commercianti e ascoltarne maggiormente la voce, proprio perché il centrodestra sta sempre dalla parte di chi lavora e dà lavoro onestamente, promuovendo lo sviluppo e portando ricchezza sul territorio. Inoltre mi auguro che la Polizia Municipale si occupi anche dell’esercito di venditori ambulanti che ogni giorno occupa impunemente intere zone del centro storico pisano, colpendone tanto l’immagine quanto l’economia legale. Altrimenti si ingenera il sospetto del ‘due pesi e due misure’ e questo non va bene”.

Confcommercio: “Da sempre diciamo con convinzione sì al rispetto delle regole, ma auspichiamo allo stesso tempo una concreta e fattiva collaborazione con la polizia municipale e le altre forze dell’ordine