Parte da Pisa la campagna elettorale verso i referendum di giugno

PISA – Sabato 5 aprile 10 alle 14, a Pisa al circolo Arci Pisanova in via Vittorio Frascani 1, è in programma l’assemblea regionale dei comitati locali de La Via Maestra (la rete che si batte per la difesa e l’attuazione della Costituzione composta in Toscana dalle strutture regionali di Cgil, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Acli, Anpi, Arci, Libera, Legambiente, Cnca-Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza, Magistratura Democratica, CittadinanzAttiva, Ali-Autonomie Locali Italiane).

Sarà un momento di confronto e coordinamento delle campagne e delle iniziative che si stanno promuovendo dal basso per rivendicare i diritti sociali, a partire dal percorso referendario che si terrà il prossimo 8 e 9 giugno.

Cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza promossi da sindacati e associazioni che troveranno nella giornata del 5 aprile “un momento per fare rete e valorizzare le iniziative che sono state costruite in questi mesi e le esperienze strutturate a tutti i livelli e in tanti territori”.

“È sempre più necessario . dice il sindacato – ridare potere alla partecipazione e alla democrazia partecipata, provare a dimostrare che con la partecipazione è possibile cambiare in meglio la vita delle persone. Il quorum sarà in questa campagna la sfida più grande, per questo l’organizzazione capillare diventa elemento essenziale”.

All’evento interverranno Elisabetta Tarquini di Magistratura Democratica, Silvia Gesess dei Comitati Referendum Cittadinanza e Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana.