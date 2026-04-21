Pisa, la dirigenza riparte da Gabbanini: un profilo internazionale per il mercato

PISA – Dopo l’imminente esonero di Davide Vaira il vuoto dirigenziale in casa Pisa Sporting Club è stato colmato. La società ha infatti comunicato ufficialmente che la delicata carica di Direttore Sportivo è stata affidata a Leonardo Gabbanini. L’incarico del nuovo dirigente prende il via nella giornata odierna, 21 aprile.

Classe 1980, il neo diesse nerazzurro vanta un percorso professionale sfaccettato e suddiviso in due fasi distinte. La sua carriera nel mondo del calcio è iniziata direttamente sul rettangolo verde, caratterizzandosi per un passaggio molto precoce dal ruolo di calciatore a quello di tecnico. La sua esperienza da allenatore lo ha visto operare inizialmente all’interno dei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina, per poi portarlo a guidare le prime squadre di Pistoiese e Civitanovese.

La transizione definitiva dietro la scrivania si è concretizzata nel 2015. Da quell’anno, Gabbanini ha intrapreso una carriera dirigenziale che gli ha permesso di maturare un profilo di caratura nazionale e internazionale. Le sue prime esperienze manageriali si sono sviluppate attraverso i ruoli di chief scout per il Watford e di responsabile dell’area scouting per l’Udinese.

Il suo iter professionale ha poi vissuto una tappa fondamentale a partire dal 2022, anno del suo approdo al Tottenham. All’interno del club inglese ha lavorato a stretto contatto con la Direzione Sportiva degli Spurs, ricoprendo le funzioni di head of recruitment e chief scout. Un’avventura prestigiosa culminata con l’assunzione, seppur ad interim, del ruolo di Direttore Sportivo prima della sua definitiva uscita dalla società. Un bagaglio di esperienze che da oggi Gabbanini metterà a disposizione della causa pisana.