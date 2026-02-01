9.6 C
Firenze
domenica 1 Febbraio 2026
Pisa, per il dopo Gilardino in pole position c'è Giampaolo

L'allenatore ha condotto l'anno scorso il Lecce a una salvezza storica e la società nerazzurra punterebbe su di lui per provare il miracolo

REDAZIONE
Marco Giampaolo (foto FB U.S. Lecce)
PISA – Terremoto tecnico all'ombra della Torre. Il Pisa ha ufficializzato nel cuore della notte l'esonero di Alberto Gilardino, una decisione maturata dopo l'ultimo deludente risultato che ha fatto precipitare i nerazzurri in piena zona retrocessione. La società non ha però tempo per i lunghi rimpianti: venerdì sera è già tempo di tornare in campo per lo spareggio-salvezza del Bentegodi contro il Verona, un anticipo che mette in palio punti pesantissimi per la permanenza in categoria.

Il nome in cima alla lista del direttore sportivo per la successione è quello di Marco Giampaolo. Il tecnico di Giulianova è considerato il profilo ideale per l'operazione instant recovery: a deporre a suo favore è soprattutto il precedente della scorsa stagione, quando subentrò in corsa a Lecce riuscendo a centrare una salvezza complicatissima in una piazza bollente. Giampaolo, noto per il suo rigore tattico e l'ossessione per l'organizzazione difensiva, rappresenterebbe la scelta della stabilità per una squadra che nell'ultimo periodo è apparsa smarrita e fragile.

Le prossime ore saranno decisive per definire i dettagli contrattuali. L'obiettivo della dirigenza è avere il nuovo allenatore in panchina già per la seduta di rifinitura, così da dare un segnale forte all'ambiente prima della trasferta scaligera. La scelta di un "maestro" come Giampaolo indica chiaramente che il Pisa non vuole solo salvarsi, ma intende farlo ripartendo da un'identità di gioco ben definita, capace di valorizzare il parco giocatori attualmente sottoperformante.

© Riproduzione riservata

