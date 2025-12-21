Cuore infinito Pisa: Moreo riprende il Cagliari all’89’. Finisce con uno spettacolare 2-2

Getting your Trinity Audio player ready...

CAGLIARI – Una partita pazza, bellissima, vietata ai deboli di cuore. Alla Unipol Domus finisce 2-2 tra Cagliari e Pisa. È un pareggio che vale molto per i nerazzurri, capaci di risorgere quando il ko sembrava ormai scritto.

L’avvio è tutto di marca toscana. Tramoni è una spina nel fianco: prima impegna Caprile su punizione, poi approfitta di una distrazione di Mina. Il Cagliari trema, Caprile deve fare gli straordinari. La pressione nerazzurra paga allo scadere del primo tempo. Un tocco di mano di Adopo in area non sfugge all’arbitro. Dal dischetto va Tramoni: esecuzione fredda e Pisa avanti all’intervallo.

Nella ripresa cambia tutto. Il Cagliari rientra con un altro spirito e al 59′ trova il pari. Cross di Zappa, tuffo di testa vincente di Folorunsho. Il centrocampista segna ma si schianta contro il palo: tanto dolore, ma resta in campo. È la scossa. I sardi spingono e al 71′ ribaltano il match. Gaetano inventa, Kiliçsoy è letale col destro: 2-1. Sembra finita.

Gilardino non ci sta. Ridisegna la squadra, butta nella mischia le torri. Entrano Calabresi, Vural e soprattutto Moreo. È la mossa della disperazione che diventa capolavoro. Minuto 89: Leris serve l’assist, Moreo si inventa una girata magnifica che si infila all’angolino opposto. È il 2-2. Nel recupero c’è spazio ancora per un brivido: il neoentrato Lorran sfiora addirittura il colpaccio con un diagonale fuori di un soffio. Al triplice fischio è un punto per parte, ma l’abbraccio finale dei toscani sa di vittoria.

Il tabellino

CAGLIARI (4-3-2-1)

: Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert (46′ Idrissi); Folorunsho (63′ Mazzitelli), Adopo (55′ Zappa), Deiola; Esposito, Gaetano (83′ Cavuoti); Kılıçsoy (83′ Borrelli). All. Pisacane.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti (73′ Calabresi); Touré (82′ Leris), Piccinini (73′ Moreo), Aebischer, Hojholt (73′ Vural), Angori; Tramoni (82′ Lorran), Meister. All. Gilardino.

RETI: 45′ Tramoni (P), 59′ Folorunsho (C), 71′ Kılıçsoy (P), 89′ Moreo (P).

NOTE: Ammoniti: Adopo (C), Mina (C), Bonfanti (P). Esposito (C), Calabresi (P).