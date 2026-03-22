Giornata da dimenticare per i nerazzurri: il Como domina e vince 5-0

COMO – Si conclude con un passivo molto severo la sfida del Pisa contro il Como. La formazione nerazzurra esce sconfitta per 5-0 al termine di una gara in cui, nonostante un approccio iniziale coraggioso, ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni in fase di impostazione e la spietata concretezza offensiva degli avversari. Un pomeriggio complesso per i toscani, a cui non è bastata una fiammata d’orgoglio a inizio ripresa, vanificata dall’annullamento di due reti per posizione di fuorigioco.

L’avvio di partita, infatti, aveva illuso la compagine nerazzurra. Dopo appena un minuto di gioco, i toscani si affacciano in avanti con una conclusione di Loyola che termina sul fondo. Questo atteggiamento propositivo viene però punito al 7′: una palla persa in uscita da Moreo innesca la prima reale sortita offensiva dei lariani, che sbloccano immediatamente il risultato con Diao. Il vantaggio galvanizza la squadra lombarda, pericolosa tre minuti più tardi con Jesus Rodriguez. Il Pisa prova a riorganizzarsi e al 25′ si fa vedere dalle parti dell’area avversaria con Tramoni, il cui tentativo finisce alto sopra la traversa.

La spinta toscana si scontra con le letali ripartenze del Como, che al 29′ trova il raddoppio: un’azione in velocità orchestrata dallo stesso Diao permette a Douvikas di girare in rete il pallone del 2-0. La compagine avversaria continua a premere sull’acceleratore, ma un ottimo intervento difensivo di Angori al 32′ evita guai peggiori. Nel finale di frazione, al 41′, è l’estremo difensore Nicolas a farsi trovare pronto, rifugiandosi in calcio d’angolo su un’insidiosa conclusione dalla distanza di Diao.

Il rientro dagli spogliatoi spegne quasi subito le residue speranze di rimonta del Pisa. Al 47′, il Como cala il tris con la rete di Baturina. Nonostante il pesante triplo svantaggio, la squadra toscana tenta una reazione e trova la via del gol in due occasioni ravvicinate, entrambe però invalidate dalla direzione arbitrale. Al 52′, un’azione sull’asse Leris-Stojlkovic porta alla rete, annullata per la posizione irregolare di Leris. Copione simile al 60′, quando la marcatura di Meister viene cancellata a causa del fuorigioco di Stojlkovic, giudicato attivo nello sviluppo della manovra.

Scampati i pericoli, il Como riprende il totale controllo delle operazioni e dilaga nell’ultimo quarto d’ora. Al 75′, Nico Paz firma il poker con un sinistro chirurgico su assist di Moreno. La cinquina che chiude definitivamente l’incontro matura all’80’ e porta la firma di Perrone, certificando una gara amara per il Pisa, costretto a incassare una sconfitta rotonda contro un avversario dimostratosi implacabile nello sfruttare gli spazi e gli errori della retroguardia nerazzurra.

Il tabellino

COMO (4-2-3-1): Butez; Var Der Brempt, Diego Carlos (77’ Goldaniga), Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha (58’ Caqueret); Rodriguez (37’ Baturina), Nico Paz, Diao (77′ Kuhn); Douvikas (58’ Morata). All. Fabregas.

PISA (3-5-2): Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli (77’ Iling Jr); Angori, Hojholt, Akinsanmiro (46’ Meister), Loyola (64’ Stengs), Leris; Tramoni (77’ Piccinini), Moreo (51’ Stojlkovic). All’ Hiljemark.

RETI: 7’ Diao (C), 29’ Douvikas (C), 48’ Baturina (C), 75’ Nico Paz (C), 81′ Perrone (C).

NOTE: Ammoniti: Canestrelli (P), Angori (P).