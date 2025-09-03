Il Pisa si assicura Lorran, giovane promessa del calcio brasiliano

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un’operazione inaspettata che fa sognare i tifosi. Il Pisa Sporting Club ha messo a segno un vero e proprio colpo, assicurandosi le prestazioni del giovane talento brasiliano Lorran Lucas Pereira de Sousa. L’attaccante, classe 2006, arriva in nerazzurro con la formula del prestito e un’opzione per il riscatto, un chiaro segnale della volontà della società di puntare su questo promettente giocatore.

Non lasciatevi ingannare dalla sua giovane età. Lorran ha già un palmares notevole: con il suo ex club, il Cr Flamengo, ha vinto la Copa Libertadores e l’Intercontinentale Under 20. Il suo talento non è passato inosservato, tanto da aver già esordito nel Brasileirão a soli 17 anni, collezionando 19 presenze e contribuendo con un gol e un assist. Inoltre, ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili del Brasile, vincendo anche la Copa America Under 17. Il Pisa si è assicurato un giocatore dal futuro brillante, pronto a lasciare il segno anche in Italia.