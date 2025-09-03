23.7 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Il Pisa si assicura Lorran, giovane promessa del calcio brasiliano

Un colpo di mercato a sorpresa per i neroazzurri. Arriva in prestito dal Flamengo il talentuoso attaccante classe 2006: valore di mercato 11 milioni

Sport
DAVIDE CARUSO
Il Pisa si assicura Lorran, giovane promessa del calcio brasiliano
Il Pisa si assicura Lorran, giovane promessa del calcio brasiliano (foto ufficio stampa)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un’operazione inaspettata che fa sognare i tifosi. Il Pisa Sporting Club ha messo a segno un vero e proprio colpo, assicurandosi le prestazioni del giovane talento brasiliano Lorran Lucas Pereira de Sousa. L’attaccante, classe 2006, arriva in nerazzurro con la formula del prestito e un’opzione per il riscatto, un chiaro segnale della volontà della società di puntare su questo promettente giocatore.

Non lasciatevi ingannare dalla sua giovane età. Lorran ha già un palmares notevole: con il suo ex club, il Cr Flamengo, ha vinto la Copa Libertadores e l’Intercontinentale Under 20. Il suo talento non è passato inosservato, tanto da aver già esordito nel Brasileirão a soli 17 anni, collezionando 19 presenze e contribuendo con un gol e un assist. Inoltre, ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili del Brasile, vincendo anche la Copa America Under 17. Il Pisa si è assicurato un giocatore dal futuro brillante, pronto a lasciare il segno anche in Italia.

© Riproduzione riservata

