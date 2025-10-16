Pisa Training Centre, parte il progetto: lavori affidati alla Ing. Ferrari S.p.A.

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Con grande soddisfazione, il Pisa Sporting Club annuncia la designazione ufficiale della Ing. Ferrari S.p.A. come General Contractor del progetto Pisa Training Centre. Si tratta di un passaggio decisivo nel percorso verso la costruzione del nuovo centro sportivo nerazzurro, che sorgerà nella zona di Gagno, a pochi passi dalla Cetilar Arena e dalla Torre Pendente, simboli sportivi e storici della città.

La Ing. Ferrari S.p.A., con sede a Modena, fa parte della Ing. Ferrari Holding, gruppo che riunisce aziende altamente specializzate nei settori dell’ingegneria, della costruzione e della gestione integrata di infrastrutture. Riconosciuta a livello nazionale per l’eccellenza nei servizi di General Contracting e Facility Management, la società è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità progettuale.

In qualità di General Contractor, la Ing. Ferrari coordinerà tutte le fasi operative e amministrative del cantiere, gestendo l’intero processo di costruzione e fungendo da unico punto di riferimento per le professionalità coinvolte. Il completamento dei lavori è previsto entro 15 mesi.

Una volta ultimato, il Pisa Training Centre diventerà il cuore pulsante del club, accogliendo per la prima volta nella storia ultracentenaria della società la Prima Squadra e il Settore Giovanile in un’unica struttura.

Il complesso si estenderà su un’area di oltre 120 mila metri quadrati e comprenderà la sede operativa del club, una foresteria, un nuovo Pisa Store, spazi dedicati all’Academy, un’area ristoro e sette campi da calcio, di cui uno conforme agli standard infrastrutturali per ospitare gare ufficiali, con tribune da oltre 1.500 posti.

Con questo nuovo passo, il Pisa Sporting Club conferma la volontà di investire nel futuro, creando una struttura moderna e sostenibile, pensata per valorizzare i talenti, rafforzare l’identità del club e offrire al territorio un punto di riferimento sportivo d’eccellenza.