Il Pisa riparte da Hiljemark: “Squadra forte, domani voglio vedere grinta e identità”

PISA – Il Pisa volta pagina e si affida alla gioventù e alla visione internazionale di Oscar Hiljemark. In una conferenza stampa carica di aspettative, la dirigenza nerazzurra ha introdotto il nuovo tecnico svedese, chiamato a sostituire Alberto Gilardino in un momento delicato della stagione.

Le parole di Davide Vaira

Il Direttore Sportivo Davide Vaira ha svelato i retroscena della scelta: “Cercavamo entusiasmo e idee. Oscar ci ha trasmesso la voglia di credere nell’obiettivo sin dalla prima chiamata”. Un concetto ribadito con una metafora efficace: “In un momento di pessimismo, lui ci ha fatto vedere la luce dove tutti vedevano il buio”. Hiljemark, seguito già dall’estate, è stato descritto come un allenatore “sveglio”, capace di calarsi immediatamente nella realtà nerazzurra.

“Non cercavamo solo un motivatore, ma un allenatore con idee. Oscar è ‘sveglio’, ha centrato subito i punti nevralgici della squadra. Nelle prime riunioni ci ha trasmesso una volontà incredibile di arrivare all’obiettivo”.

Sul fronte infortuni, il Ds Vaira ha fatto il punto: restano fuori Albiol, Denoon, Semper e Vural. Cuadrado tornerà tra i convocati. La buona notizia riguarda Iling Junior, che sarà regolarmente convocato per la prossima gara. “In Svezia ero abituato a rose più corte, qui domani avrò 26 giocatori”, ha commentato con un sorriso Hiljemark.

Le parole di Giovanni Corrado

L’Amministratore Delegato Giovanni Corrado ha esordito ringraziando lo staff uscente per il lavoro svolto, definendo la scelta del cambio “sofferta sia umanamente che professionalmente”. Secondo la società, la squadra rischiava di perdere entusiasmo a causa di una classifica che non rendeva merito alle prestazioni, rendendo necessario uno scossone. “Dobbiamo salvarci all’ultima giornata, sapevamo che sarebbe stato un percorso complesso”, ha ricordato Corrado.

“È una decisione sofferta perché il Pisa ha raccolto meno di quanto meritasse. Abbiamo scelto Oscar perché ha visto la luce dove tutti vedono il buio. Chiedo ai tifosi di continuare a spingere: la nostra salvezza passerà dall’ultima giornata, è un percorso che richiede pazienza e unità”.

Le parole di Oscar Hiljemark

Nonostante qualche difficoltà con la lingua, Hiljemark ha mostrato le idee chiare. “Sono orgoglioso di essere qui. L’unico obiettivo oggi è fare punti”, ha dichiarato il tecnico svedese. In vista della sfida imminente, il mister ha già dato le prime indicazioni tattiche: confermata la difesa a tre, considerata adatta alle caratteristiche dei giocatori in rosa. “Non voglio una squadra che sappia solo difendersi. Domani voglio vedere una transizione positiva forte, grinta e il desiderio di fare tre punti”.

Hiljemark ha elogiato il gruppo, definendolo “fantastico e aggressivo” in questi primi giorni di allenamento, e ha minimizzato i dubbi sulla sua giovane età: “Ho già vissuto situazioni simili in Danimarca e ho allenato in Europa League contro grandi club. Sono molto calmo e sereno”.

“Sono molto felice, l’entusiasmo è grande. In questo momento non dobbiamo pensare a programmi a lungo termine, ma solo a fare punti. Ho trovato un gruppo fantastico che lavora con aggressività. Domani giocheremo a tre: voglio vedere una squadra che combatte insieme, che ha chiarezza e che non subisce gol subito. Sono sereno perché so cosa serve per salvarsi.”