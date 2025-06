L’Arena Garibaldi si rifà il look per la serie A: i dettagli dei lavori

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Con la recente promozione del Pisa Sporting Club, l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani si prepara ad accogliere la serie A. A partire da martedì (3 giugno) sono stati avviati i lavori di adeguamento funzionale necessari per conformare l’impianto ai requisiti previsti per il massimo campionato.

Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 1,3 milioni di euro, già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e approvato dal Consiglio Comunale, che consentirà di rendere lo stadio adeguato alle nuove esigenze strutturali e organizzative legate alla partecipazione alla massima serie.

Sinergia tra amministrazione e club per uno stadio all’altezza

Questo nuovo ciclo di lavori si colloca all’interno di un più ampio progetto di valorizzazione dello stadio, già avviato nei mesi invernali. In quel periodo, il Comune di Pisa ha effettuato un importante intervento dal valore di 1.045.000 euro per l’ampliamento della Curva Nord, che ha portato la sua capienza a 4582 posti, contribuendo a far salire la capienza complessiva dell’impianto a 11293 spettatori.

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha commentato: “L’amministrazione comunale ha sempre operato in piena sinergia con il Pisa Sporting Club, condividendo le sue ambizioni sportive e supportando concretamente il percorso di crescita della società. Ogni volta che si è reso necessario intervenire per adeguare l’Arena Garibaldi o rispondere a nuove esigenze, l’Amministrazione si è fatta trovare pronta, mettendo in campo risorse e progettualità. Questa collaborazione tra istituzioni e società sportiva è un elemento cruciale per garantire alla città un impianto all’altezza, nel pieno rispetto della storia, dell’identità e della passione dei tifosi nerazzurri”.

Interventi specifici e aumento di capienza: le novità

Durante il periodo estivo saranno avviati importanti lavori di ristrutturazione parziale della Curva Sud. L’intervento principale riguarda lo spostamento del settore ospiti verso la Tribuna Coperta, consentendo il recupero di una porzione attualmente inaccessibile della curva e la creazione di una nuova zona cuscinetto. Questa riorganizzazione porterà a un aumento della capienza destinata ai tifosi ospiti, che potrà raggiungere i 1100 posti.

Parallelamente, sarà ripristinata un’area riservata ai sostenitori locali, con un ingresso dedicato da via Luigi Bianchi e una capienza complessiva di 1732 posti. L’intervento comprende anche lo spostamento del maxischermo, per adeguarsi alla nuova configurazione degli spazi.

Le modifiche proposte hanno già ottenuto un riscontro positivo dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e sono attualmente in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Coni.

Il vicesindaco con delega all’edilizia sportiva, Raffaele Latrofa, ha presentato nel dettaglio il piano degli interventi: “Questo intervento rappresenta un nuovo passo in un percorso continuo e articolato di valorizzazione dell’Arena Garibaldi. Tra le novità previste in questa fase, desidero sottolineare in particolare due aspetti: lo spostamento del divisorio tra Curva Nord e Gradinata, che tornerà nella sua posizione originaria. L’obiettivo, se tecnicamente fattibile, è anche quello di recuperare qualche posto aggiuntivo per i tifosi di casa. Il recupero di una porzione della Curva Sud che sarà destinata al pubblico pisano. Contestualmente, è previsto un lieve incremento della capienza del settore ospiti, anch’esso situato in Curva Sud. Questi lavori mirano a migliorare l’esperienza allo stadio per tutti i tifosi e a ottimizzare gli spazi disponibili”.