A Pescia lo shopping è di sera per tutti i giovedì di luglio

Getting your Trinity Audio player ready...

PESCIA – Estate, tempo di apertura serale dei negozi. Succederà anche a Pescia, in particolare in concomitanza con il via dei saldi estivi.

Oltre alla possibilità di fare shopping fino a mezzanotte ci saranno musica live, esibizioni ed esposizioni per tutti i giovedì di luglio. L’iniziativa prende il nome di Shopping di sera e nasce dalla sinergia tra Comune di Pescia, Confcommercio, Toscana Promozione Turistica e Centro Commerciale Naturale di Pescia ed è resa possibile dal contributo di alcuni sponsor.

“Le aperture serali che tornano a Pescia – è il commento di Confcommercio Pistoia e Prato – sono sinonimo di socialità, cultura e supporto all’attività di tutto il tessuto economico locale. È un concentrato di iniziative destinato ad attrarre tanto i residenti quanto i visitatori esterni, e mette ancora una volta in mostra la capacità profonda di fare rete tra istituzioni, associazioni e privati. Sono eventi che fanno bene al territorio sotto ogni punto di vista”.

Si comincia dunque giovedì (4 luglio) con i negozi aperti che saranno affiancati dalle esibizioni di palestre e gruppi di danzatori che si muoveranno tra piazza Mazzini, via Borgo della Vittoria e via Libero Andreotti, insieme ad un intrattenimento musicale.

Il giovedì seguente la musica live e la danza tornano in piazza Mazzini e i danzatori si esibiranno anche in Borgo della Vittoria e via Libero Andreotti, accompagnati da due animatori itineranti. Sempre in piazza Mazzini si svolgerà un piccolo spettacolo di mangiafuoco, alternato dalla presenza di un mago, un clown e un fachiro.

Giovedì 18 luglio la serata prenderà invece una piega culturale, con esposizioni diffuse di quadri, libri e fotografie, oltre alla presenza di associazioni culturali della Valleriana, che proporranno e metteranno in vendita i loro prodotti artigianali e offriranno esibizioni di yoga. Accanto a tutto questo sono previste performance di musica live, mentre in Borgo della Vittoria – via Libero Andreotti ecco un grande show con l’esibizione di un soprano, di trampolieri ed un piccolo spettacolo di fuoco.

Gli eventi si concludono giovedì 25 luglio con gli artisti di strada che affiancheranno i negozi aperti, mentre in piazza Mazzini verranno esposte auto e moto d’epoca e sarà presente l’animazione per bambini a cura della Croce rossa. Tra Borgo della Vittoria e via Libero Andreotti, inoltre, ci saranno due punti dedicati alla musica.