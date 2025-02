Due denunciati per il raid no vax al Comune di Monsummano

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Scritte no vax a Monsummano, scattano le denunce dopo le indagini.

La Polizia ha proceduto all’esecuzione di perquisizioni domiciliari disposte dalla Procura di Pistoia, nei confronti di alcuni soggetti per aver imbrattato, nella notte tra il 7 e l’8 novembre dell’anno scorso, con una vernice spray rossa, i muri del Comune di Monsummano Terme e le auto della polizia municipale parcheggiate nelle vicinanze.

L’articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura, ha consentito al personale della Digos di accertare l’identità di due degli autori.

All’esito delle perquisizioni, eseguite nei confronti di un uomo residente a Lucca e di una donna residente nella montagna pistoiese, sono stati sequestrati gli indumenti indossati in occasione degli imbrattamenti, nonché alcuni strumenti utilizzati per l’esecuzione, striscioni rivendicativi No Vax dotati di telecomando per apertura a distanza, telefoni cellulari e supporti informatici, sul cui conto la Procura ha affidato ad un consulente tecnico la relativa analisi.