Prima neve in Toscana: Val di Luce imbiancata sull’Appennino

Leggera nevicata sulla Montagna Pistoiese, dove i primi fiocchi hanno raggiunto i 1500 metri. In arrivo un calo termico con nevicate a quote più basse

Cronaca
REDAZIONE
Prima nevicata a Val di Luce
Prima nevicata a Val di Luce / crediti : FB | eugeniogiani
PISTOIA – La prima neve in Toscana è arrivata nelle scorse ore sulle montagne del Pistoiese, dove la Val di Luce si è svegliata con un leggero manto bianco. La nevicata, breve ma ben visibile dalle webcam della zona, ha interessato le quote attorno ai 1500 metri, segnando il primo episodio invernale della stagione.

Nelle località vicine la situazione è stata più variabile: in Alta Garfagnana e al passo di San Pellegrino in Alpe sono cadute soprattutto piogge, mentre i fiocchi si sono concentrati nelle aree più alte dell’Appennino. Il fenomeno rappresenta comunque un segnale del cambio di passo delle condizioni meteo.

Gli esperti del Consorzio Lamma indicano che tra giovedì e venerdì è atteso un ulteriore abbassamento delle temperature.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha segnalato sui suoi canali social : “Prima neve oggi in Val di Luce, possibilità di modeste nevicate sopra i 1200 metri in Appennino. Prestiamo sempre prudenza.”

Per le località sciistiche della zona, la nevicata rappresenta un primo segnale positivo in vista dell’avvio della stagione invernale. Una perturbazione più intensa permetterebbe infatti di avviare i lavori sulle piste in vista del ponte dell’8 dicembre, data tradizionalmente attesa dagli operatori del settore.

© Riproduzione riservata

