Rubano un camion con tre milioni di euro in farmaci: arrestati in tre dalla polizia

PISTOIA – Furto di materiale farmaceutico per un valore di tre milioni di euro: in tre finiscono in manette.

La squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Montecatini Terme – ha arrestato tre persone ritenute responsabili di un furto di autocarro contente materiale farmaceutico per un valore stimato di 3 milioni di euro.

In particolare, il furto del mezzo era stato perpetrato qualche ora prima in un deposito di logistica sito nella provincia fiorentina. Il colpo è stato messo a segno da tre individui provenienti dal nord Italia, che hanno utilizzato una motrice rubata con targhe clonate per agganciare il rimorchio e allontanarsi. Dopo il furto, il mezzo è stato condotto in una zona isolata della Valdinievole, fra Pieve e Nievole e Montecatini, dove i ladri hanno cercato di forzare il portellone del rimorchio servendosi di una fiamma ossidrica.

Durante le fasi dell’arresto, gli uomini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, hanno rinvenuto e recuperato ulteriori beni del valore di 110mila euro, risultati provento di un altro furto avvenuto il giorno precedente ai danni di un’azienda della zona.

L’autorità giudiziaria, nei confronti di tutti e tre i responsabili, ha convalidato gli arresti e disposto misure cautelari coercitive.