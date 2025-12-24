8.6 C
Firenze
giovedì 25 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Aviaria, isolato un focolaio ad Agliana: scattano i protocolli della Asl

Scoperto virus H5N1 in allevamento domestico nel pistoiese. L'Usl Toscana Centro attiva misure di sicurezza

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

AGLIANA – I controlli sono scattati immediatamente. In un piccolo allevamento domestico di Agliana è stato isolato un focolaio di influenza aviaria (H5N1). La notizia è stata confermata dal Dipartimento di Prevenzione della Usl Toscana Centro, che ha subito preso in carico la gestione dell’emergenza.

Nessun allarmismo, ma procedure rigorose. L’Azienda sanitaria, in sinergia con gli altri enti competenti, ha attivato tutte le misure previste dai protocolli ministeriali. La situazione, assicurano da Prato, è pienamente sotto controllo. Il virus colpisce prevalentemente i volatili, sia selvatici che da cortile (come anatre, tacchini e polli). La trasmissione all’uomo resta un evento molto raro, ma abbassare la guardia sarebbe un errore. La prevenzione passa dai comportamenti quotidiani.

Le indicazioni per i cittadini sono semplici. La regola d’oro è evitare il contatto con uccelli selvatici. Mai toccare animali morti o in evidente difficoltà: in questi casi bisogna limitarsi a segnalare l’avvistamento ai servizi veterinari. Fondamentale l’igiene: lavarsi spesso le mani, specialmente dopo passeggiate in parchi o campagne.

Un appello specifico è rivolto a chi possiede animali da cortile. È necessario evitare ogni contatto tra il pollame domestico e gli uccelli selvatici. Chi accudisce gli animali dovrebbe usare guanti e scarpe dedicate. Se si notano comportamenti strani o morti improvvise nel pollaio, è obbligatorio avvisare tempestivamente la Asl. Valgono infine le norme di buon senso generali: mascherina in caso di sintomi influenzali e igiene respiratoria. La sicurezza di tutti dipende dalla collaborazione di ciascuno.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.6 ° C
9.1 °
6.7 °
77 %
5.7kmh
75 %
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
11 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1246)ultimora (1115)sport (50)Eurofocus (49)demografica (32)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati