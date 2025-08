Via alla campagna di ascolto di Tomasi: a confronto con i comitati di Campi Bisenzio

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato presidente della Regione Toscana, domani (5 agosto) sarà a Campi Bisenzio per incontrare, in due diversi appuntamenti, il Comitato piazza Aldo Moro e i comitati degli alluvionati.

Il primo appuntamento, quello con il Comitato nato sul progetto della linea tramviaria 4.2, sarà alle 17. Con gli alluvionati, appuntamento invece alle 18 nel punto in cui avvenne la rottura dell’argine del fiume Bisenzio a Santa Maria; successivamente sopralluogo sul punto in cui avvenne la rottura del torrente Marina.

“Sia nei dieci anni da consigliere comunale di opposizione che negli ultimi 8 da sindaco della città di Pistoia – spiega Alessandro Tomasi – ho sempre messo l’ascolto alla base di ogni azione amministrativa. Il confronto con il territorio è fondamentale anche per la costruzione dei programmi di governo, in un’ottica di collaborazione e partecipazione reale che ritengo necessarie per dare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini. I comitati – continua Tomasi – sono una fonte preziosa per la società perché pongono l’attenzione su problemi specifici illuminando zone d’ombra talvolta dimenticate dalle istituzioni“.