Agenti aggrediti al presidio a Prato, la solidarietà dei colleghi: “Organici inadeguati”

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Aggressione agli agenti di polizia al Macrolotto, la solidarietà del sindacato.

“I colleghi – dice la segreteria provinciale Fsp Polizia di Stato di Prato – impegnati in un’attività di servizio in borghese, sono intervenuti per impedire che un gruppo di persone potesse raggiungere i lavoratori che stavano manifestando. Nel farlo hanno agito con coraggio e alto senso del dovere, trovandosi in netta inferiorità numerica ed esponendosi personalmente a un rischio evidente per la propria incolumità. L’aggressione subita, culminata con il loro ferimento, è un fatto di assoluta gravità e del tutto intollerabile, che dimostra ancora una volta come il personale della polizia o sia chiamato a intervenire in situazioni improvvise e potenzialmente violente, spesso in contesti operativi altamente delicati. Episodi di questo tipo non possono essere considerati un ‘rischio fisiologico del mestiere’: ogni volta che un appartenente alla Polizia viene colpito in servizio è lo Stato stesso ad essere colpito“.

“Questo episodio si inserisce in una realtà, quella pratese, già segnata da una cronica carenza di personale: gli organici della Questura e delle altre articolazioni di polizia sul territorio risultano da tempo numericamente inadeguati rispetto alle reali esigenze di una provincia complessa e profondamente mutata rispetto ai parametri su cui furono calibrati i numeri in passato. Una criticità che la nostra organizzazione sindacale denuncia da tempo e che incide direttamente sulla sicurezza degli operatori e dei cittadini. Non va dimenticato che proprio a Prato, lo scorso 15 agosto, in occasione della riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha ribadito l’attenzione del Viminale verso il nostro territorio, riconoscendo le sue specifiche criticità e la necessità di garantire rinforzi e presìdi adeguati. Alla luce del grave episodio avvenuto oggi, ci attendiamo che tali impegni trovino rapida e concreta attuazione, attraverso scelte chiare su organici, mezzi e modelli organizzativi, affinché episodi così gravi non ricadano ancora una volta sulle spalle di pochi colleghi lasciati in prima linea”.

“La Fsp Polizia di Stato rinnova la propria vicinanza ai colleghi feriti – conclude – ai quali auguriamo una pronta guarigione, e ribadisce che ogni violenza contro le Forze dell’ordine è un attacco allo Stato e alla comunità che esso rappresenta. La nostra organizzazione sindacale continuerà a chiedere con fermezza che a Prato vengano garantite risorse umane e strumenti adeguati, a tutela delle donne e degli uomini in divisa e della sicurezza di tutti i cittadini”.