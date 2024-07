Sventato dalla polizia municipale l’abbandono di 1,3 tonnellate di rifiuti tessili a Iolo

Una tonnellata e 300 chili di materiale stavano per essere scaricati abusivamente nei campi ma nella notte del 17 luglio gli agenti del nucleo investigativo e dell’unità di polizia ambientale hanno intercettato in una strada vicinale un furgone carico di oltre 30 grossi sacchi neri contenenti scarti di lavorazione tessile, pronti per essere abbandonati.

I due uomini alla guida del mezzo alla vista degli agenti si sono subito dati alla fuga correndo a piedi attraverso i terreni coltivati, abbandonando sulla strada il furgone ancora aperto. I vigili si sono quindi lanciati immediatamente all’inseguimento a piedi, setacciando la zona tra Iolo e via delle Risaie, riuscendo a rintracciare i fuggitivi in via Risorgimento. I due hanno nuovamente tentato di fuggire, ma uno di loro, che si era nascosto sotto ad un veicolo in sosta, è stato prontamente fermato e immobilizzato.

L’operazione si è conclusa con il sequestro penale dei rifiuti e del furgone, peraltro privo di assicurazione obbligatoria. Il fermato è stato condotto negli uffici del comando per l’identificazione e la denuncia per il reato di trasporto e smaltimento illecito di rifiuti in concorso con altri. Le indagini sul caso comunque proseguono al fine di identificare la provenienza dei rifiuti e dal nucleo investigativo e dall’unità di polizia ambientalecon il chiaro intento di smaltirli in modo fraudolento.

La sindaca Ilaria Bugetti ha espresso i propri ringraziamenti e le congratulazioni alla municipale per il lavoro svolto: “La cura del territorio e il rispetto della legalità sono fondamentali per me e per tutta la giunta – ha affermato la sindaca Ilaria Bugetti – L’ho detto in campagna elettorale e l’ho ribadito appena sono entrata in palazzo comunale. Dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti che un’amministrazione comunale ha a disposizione per avere una città più bella e pulita. Non c’è spazio per chi non rispetta le regole. Il messaggio deve essere chiaro a tutela delle imprese che si comportano correttamente e dell’ambiente che ci circonda. Ringrazio la polizia municipale per questa efficace operazione che conferma la grande professionalità dei suoi agenti e la capacità di saper tradurre in fatti concreti gli indirizzi che vengono dati”.

L’operazione svolta dalla polizia municipale di Prato ha suscitato anche l’apprezzamento da parte dei residenti, che hanno assistito ai fatti e hanno espresso riconoscenza per l’impegno e la prontezza dimostrati dagli agenti.