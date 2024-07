Tragedia poligono di Prato, struttura sequestrata. Le vittime

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Incendio poligono di tiro nazionale a Prato.

La città è sotto choc per la tragedia al poligono in cui sono morti Gabriele Paoli, direttore di tiro, 67 anni, e Alessio Lascialfari, 66 anni, che si stava esercitando.

Entrambi sarebbero rimasti intrappolati nella struttura nel tentativo di raggiungere l’estintore. C’è un ferito grave di 46 anni, ricoverato al centro grandi ustionati di Pisa, riuscito a fuggire dalle fiamme.

Saranno le indagini a dire cosa è accaduto nel pomeriggio di venerdì 26 luglio nella struttura di Galceti, che è stata sequestrata. Con l’incendio che si è ampiamente propagato nel parco.

E l’organizzazione antincendi boschivi Regione Toscana con decine di vigili del fuoco, elicotteri, a lungo impegnati anche per evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni. Con operazioni di bonifica proseguite tutta la notte.

Una tragedia che ha un precedente. Un altro incendio ancora nel poligono di tiro nel 2006. Con una vittima, Edo Carlesi.

Sul posto la sindaca Ilaria Bugetti: “Una tragedia che mi colpisce nel profondo. Sono vicina alle famiglie delle vittime e mi stringo a loro insieme a tutta la città. Ci sarà tempo per capire cosa sia successo – compito che spetta solo alla magistratura – ora è il momento del silenzio e del dolore. Ringrazio i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i volontari per il grande lavoro che hanno fatto dal primo momento e che continueranno a fare fino a che la zona non sarà completamente in sicurezza. Abbiamo disposto con un’ordinanza urgente la chiusura del parco di Galceti fino a revoca”.

Gabriele Paoli e Alessio Lascialfari in un primo momento erano stati dati per dispersi, la speranza era che fossero riusciti a mettersi in salvo. Non ce l’hanno fatta.