Ubriachi se la prendono con i carabinieri dopo il controllo in un locale: in manette

PRATO – Non hanno brillato né nei comportamenti né nell’occasione in cui hanno deciso di prendersela con gli avventori di un locale e poi contro i carabinieri. In piazza, infatti, c’era una manifestazione che vedva presenti tutte le forze dell’ordine.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Prato, hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale due giovani di 21 e 29 anni. I due erano stati controllati all’interno di un bar nei pressi di piazza Mercato, in evidente stato di alterazione alcolica, a seguito della richiesta da parte del titolare dell’esercizio, che aveva notato l’equipaggio del radiomobile mentre vigilava la zona, poiché infastidivano i vari avventori del locale, in quel momento particolarmente affollato, anche in considerazione dello svolgimento nella stessa piazza del mercato straordinario di prodotti agricoli e la manifestazione Una zampa per amico.

I due giovani, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine, uno dei quali sprovvisto di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, durante il controllo, dopo essersi inizialmente mostrati disponibili ad allontanarsi dal posto, hanno improvvisamente inveito contro i militari, aggredendoli con calci e pugni, poi bloccati anche con l’ausilio dei carabinieri del Nucleo cinofili di Firenze, impegnati nella manifestazione. Sul posto è intervenuta anche una volante della Questura di Prato e i militari dell’esercito italiano impegnati nell’operazione Strade Sicure, stante le difficoltà nel controllare i due esagitati, poi accompagnati in caserma, dove sono stati trattenuti in camera di sicurezza.

A seguito del giudizio direttissimo, su conforme richiesta della procura di Prato che dirige le indagini, il giudice ha convalidato l’arresto e applicato ad entrambi la misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.