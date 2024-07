Venti detenuti provocano un blackout e si barricano nelle celle al carcere di Prato

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – È allarme sicurezza al carcere di Prato, teatro venerdì 26 luglio di gravi disordini, come segnala il sindacato Fp Cgil.

“Un gruppo di circa venti detenuti della prima sezione ha messo in atto un tentativo di rivolta – dice Giulio Riccio – I detenuti, per motivi ancora da accertare, hanno divelto i neon della sezione, lasciando al buio il reparto. Hanno poi usato le brande di ferro per barricarsi, impedendo l’intervento degli agenti di polizia penitenziaria. La protesta è rientrata intorno alle 2 di questa notte, dopo una lunga trattativa di mediazione”.

“La funzione pubblica Cgil – spiega Riccio, nel portare solidarietà al personale dipendente del carcere – aveva già segnalato agli organi competenti la necessità di allontanare dall’istituto alcuni dei protagonisti della vicenda, ma senza esito”.

Donato Nolé, coordinatore nazionale Fp Cgil polizia penitenziaria, ha espresso la sua preoccupazione “per il fallimento del sistema penitenziario italiano”, sottolineando “l’urgenza di misure efficaci per la gestione delle carceri”.

Nolé ha inoltre annunciato che il 31 luglio 2024 la Fp Cgil sarà in piazza a Roma “a manifestare contro le problematiche che riguardano il comparto sicurezza. L’episodio di Prato rappresenta l’ennesimo segnale di crisi del sistema penitenziario nazionale, evidenziando la necessità di interventi immediati per evitare il ripetersi di simili situazioni”.