Pioggia nel weekend, rinviato di una settimana il Capodanno dell’Annunciazione

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – A causa del maltempo annunciato per questo fine settimana, il Capodanno dell’Annunciazione è rinviato al prossimo weekend del 29 e 30 marzo con orari da riprogrammare: la manifestazione era infatti prevista per il 21, 22 e 23 marzo con la partecipazione di oltre 70 gruppi storici e 1700 figuranti provenienti da tutta la Toscana, ma proprio per sabato 22, giorno clou dell’evento con la sfilata dei gruppi in piazza Duomo e l’Ostensione straordinaria della Sacra Cintola della Madonna, il Consorzio regionale Lamma indica un peggioramento delle condizioni meteo.

Di fronte alla concreta eventualità di piogge persistenti, il Comune di Prato ha preferito in via precauzionale rinviare l’appuntamento. Il nuovo programma degli appuntamenti che saranno confermati e gli orari saranno comunicati successivamente.

In occasione dell’edizione 2025 del Capodanno dell’Annunciazione di Prato, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale.

Domenica 23 marzo dalle 13.15 alle 18.45 sarà possibile timbrare con il bollo speciale, con la dicitura Capodanno dell’Annunciazione 2025 le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita nel loggiato del palazzo comunale in piazza del Comune, 2 a Prato.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane/Filiale di Prato.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.