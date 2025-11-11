Arbitro di 15 anni picchiato a Siena, partita sospesa nel caos

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Un episodio di estrema gravità ha segnato la partita del campionato Allievi tra Monteroni e Colligiana, dove un arbitro di 15 anni è rimasto ferito dopo un’aggressione avvenuta sul campo di gioco. Il giovane, residente nel capoluogo e in attività da pochi mesi, sarebbe stato colpito violentemente da un dirigente della squadra di casa.

Secondo quanto ricostruito, il match era sul risultato di 2-2 quando il direttore di gara ha assegnato un calcio di punizione alla Colligiana. Dalla battuta è nato il gol del definitivo vantaggio degli ospiti. L’autore della rete avrebbe esultato togliendosi la maglietta, gesto che l’arbitro stava per sanzionare con un’ammonizione. In quel momento un dirigente del Monteroni avrebbe raggiunto il ragazzo urlando e colpendolo ripetutamente con calci e pugni.

Il giovane arbitro sarebbe rimasto a terra per diversi minuti senza assistenza immediata. Solo in seguito un altro dirigente della società di casa, insieme al capitano della Colligiana, gli avrebbe portato del ghiaccio per tentare di ridurre il gonfiore. Il ragazzo, secondo la denuncia, non riusciva a camminare ed è stato accompagnato negli spogliatoi mentre decretava la fine della gara.

Il padre ha presentato denuncia ai carabinieri, riportando quanto accaduto. In serata la famiglia si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, dove sono stati refertati un trauma cranico e un trauma alla caviglia sinistra.