15.1 C
Firenze
martedì 11 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Arbitro di 15 anni picchiato a Siena, partita sospesa nel caos

Il giovane direttore di gara sarebbe stato aggredito da un dirigente del Monteroni durante il match Allievi contro la Colligiana

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Arbitro di 15 anni picchiato a Siena
Arbitro di 15 anni picchiato a Siena / crediti : pixabay
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Un episodio di estrema gravità ha segnato la partita del campionato Allievi tra Monteroni e Colligiana, dove un arbitro di 15 anni è rimasto ferito dopo un’aggressione avvenuta sul campo di gioco. Il giovane, residente nel capoluogo e in attività da pochi mesi, sarebbe stato colpito violentemente da un dirigente della squadra di casa.

Secondo quanto ricostruito, il match era sul risultato di 2-2 quando il direttore di gara ha assegnato un calcio di punizione alla Colligiana. Dalla battuta è nato il gol del definitivo vantaggio degli ospiti. L’autore della rete avrebbe esultato togliendosi la maglietta, gesto che l’arbitro stava per sanzionare con un’ammonizione. In quel momento un dirigente del Monteroni avrebbe raggiunto il ragazzo urlando e colpendolo ripetutamente con calci e pugni.

Il giovane arbitro sarebbe rimasto a terra per diversi minuti senza assistenza immediata. Solo in seguito un altro dirigente della società di casa, insieme al capitano della Colligiana, gli avrebbe portato del ghiaccio per tentare di ridurre il gonfiore. Il ragazzo, secondo la denuncia, non riusciva a camminare ed è stato accompagnato negli spogliatoi mentre decretava la fine della gara.

Il padre ha presentato denuncia ai carabinieri, riportando quanto accaduto. In serata la famiglia si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, dove sono stati refertati un trauma cranico e un trauma alla caviglia sinistra.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.1 ° C
17.3 °
14.2 °
77 %
0.5kmh
0 %
Mar
15 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1506)ultimora (1402)sport (59)demografica (45)attualità (23)campionato (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati