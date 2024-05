Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Bancarotta fraudolenta a Siena, distrazioni da 18 milioni.

Bancarotta fraudolenta a Siena, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, la Polizia di Stato ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena hanno in corso indagini nei confronti di 8 persone. Due per il reato di bancarotta fraudolenta, tre per quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, una per autoriciclaggio ed ulteriori due anche per quello di malversazione di erogazioni pubbliche.

Distrazioni patrimoniali quantificate in 18 milioni di euro.

Nei confronti di cinque indagati, illustra Guardia di Finanza, sono stati disposti il divieto, per la durata di 12 mesi, di esercitare attività imprenditoriali ed il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di malversazione ed indebita percezione di erogazioni pubbliche nonché autoriciclaggio, fino alla concorrenza di un milione di euro.

Gli accertamenti della Squadra Mobile e del Nucleo di polizia economico-finanziaria, con utilizzo delle banche dati, sopralluoghi e ricostruzione dei flussi finanziari, spiega GdF, hanno consentito di contestare una costante attività di depauperamento di una società immobiliare dichiarata fallita nel 2019.

Le distrazioni patrimoniali, quantificate in 18 milioni di euro, sarebbero avvenute mediante il trasferimento, “con causali fittizie e diversi negozi giuridici, di denaro e beni a società solo apparentemente terze”. Sono stati altresì contestati episodi di sviamento di risorse pubbliche destinate al recupero di un bene immobile di valore storico-artistico, di indebite percezioni di sussidi previdenziali e di reimpiego dei relativi proventi illeciti in altre attività imprenditoriali riconducibili sempre agli indagati.

