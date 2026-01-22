Carabinieri, controllo straordinario in Alta Valdelsa contro furti e spaccio

SIENA – Nei giorni giovedì 15 e mercoledì 21 gennaio, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal comando provinciale dei carabinieri di Siena anche su indicazione del prefetto di Siena, i carabinieri della compagnia di Poggibonsi hanno svolto un articolato servizio di controllo straordinario del territorio nell’area dell’Alta Valdelsa, finalizzato al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla verifica della circolazione stradale e al monitoraggio degli esercizi commerciali. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla ricerca di persone destinatarie di provvedimenti restrittivi.

L’operazione ha visto impegnati i militari della compagnia, delle stazioni dipendenti e le squadre di intervento operativo del sesto Battaglione Toscana di Firenze, con un dispositivo complessivo composto da 8 pattuglie per un totale di 19 militari.

Le pattuglie hanno perlustrato i centri abitati e le aree periferiche dei Comuni di Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa, con l’obiettivo di prevenire la consumazione di furti in abitazione e incrementare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Nel corso dei controlli sono state identificate 60 persone, di cui 24 straniere, e verificati 40 veicoli. Effettuate inoltre verifiche amministrative in cinque esercizi pubblici.

L’azione di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire un presidio costante del territorio e una sempre maggiore tutela della sicurezza pubblica.