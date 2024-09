Danneggiata una delle pareti interne di porta Pispini a Siena

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Danneggiata una parete di una delle porte della città a Siena.

Uffici comunali e polizia municipale sono intervenuti il 4 settembre all’interno di Porta Pispini per il danneggiamento di una parete della struttura.

Nelle prime ore del mattino è stata registrata la caduta di alcuni mattoni dalla parte laterale dell’antiporta, in direzione via dei Pispini: sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, gli uffici comunali e la polizia municipale per le primissime valutazioni. Tali approfondimenti hanno accertato, al di là del danno, la tenuta della struttura: la parte interessata dal danneggiamento è segnalata ed è stato approntato un piccolo restringimento della carreggiata, senza tuttavia interruzioni della viabilità.

Per ricostruire l’accaduto, presumibilmente verificatosi per il passaggio di un mezzo pesante, saranno prese in esame le immagini delle telecamere presenti.

Ulteriori approfondimenti sulla Porta Pispini saranno invece effettuati dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggi, prontamente allertata dall’amministrazione comunale e competente per la struttura, di proprietà del demanio pubblico.