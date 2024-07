Fiamme sul Monte Luco a Gaiole: bruciano i boschi del Chianti

Getting your Trinity Audio player ready...

GAIOLE IN CHIANTI – Fiamme in una zona di alto pregio ambientale del Monte Luco, vicino alla località di Nusenna nel comune di Gaiole in Chianti. L’incendio è scoppiato intorno alle 17,30 del 30 luglio.

La situazione è stata resa ancora più critica dal vento di nord-est che ha interferito con le operazioni di spegnimento. Dopo le numerose segnalazioni giunte alla sala operativa provinciale per la colonna di fumo ben visibile anche da distanza, è stato immediatamente disposto l’invio di otto squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali.

Un direttore dell’Organizzazione regionale ha assunto il coordinamento delle operazioni e degli sganci di due elicotteri della flotta di Regione Toscana.

La Regione Toscana ricorda che dall’1 luglio e fino al 31 agosto è disposto il divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale.