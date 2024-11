Si ribaltano con il furgone sull’A1: un morto e un ferito grave nel Senese

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Incidente mortale poco dopo le 7 del mattino del 19 novembre sull’autostrada del Sole, in direzione Milano, nel territorio senese.

Un furgone, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, con a bordo due persone si è ribaltato all’altezza del chilometro 393,3 in direzione nord. Sul posto l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Sarteano, l’auto medica di Nottola, la Misericordia di Sinalunga e i vigili del fuoco.

Un uomo, passeggero del furgone, è deceduto per le ferite riportate nell’incidente. Il conducente, un 47enne, è stato trasportato d’urgenza e in codice rosso, con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena.