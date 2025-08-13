Alla contrada della Pantera la prima prova del Palio dell’Assunta

|
SIENA – È stata la Contrada della Pantera a vincere questo pomeriggio (13 agosto) la prima prova del Palio del 16 agosto, con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino Dino Pes detto Velluto.
Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse contrade, per la prima prova, agli ordini del mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.
Per la seconda prova (domani mattina alle 9) l’ordine ai canapi sarà l’inverso: Valdimontone, Civetta, Onda, Leocorno, Aquila, Giraffa, Bruco, Drago, Tartuca, Pantera (rincorsa).