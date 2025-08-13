35.8 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alla contrada della Pantera la prima prova del Palio dell’Assunta

Successo con il cavallo Viso d'Angelo e il fantino Dino Pes detto Velluto. Domattina l'ordine ai canapi sarà l'inverso

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Alla contrada della Pantera la prima prova del Palio dell'Assunta
Alla contrada della Pantera la prima prova del Palio dell'Assunta (foto Giulia Brogi per Comune di Siena)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – È stata la Contrada della Pantera a vincere questo pomeriggio (13 agosto) la prima prova del Palio del 16 agosto, con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino Dino Pes detto Velluto.

Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse contrade, per la prima prova, agli ordini del mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.

Per la seconda prova (domani mattina alle 9) l’ordine ai canapi sarà l’inverso: Valdimontone, Civetta, Onda, Leocorno, Aquila, Giraffa, Bruco, Drago, Tartuca, Pantera (rincorsa).

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.8 ° C
35.8 °
34.8 °
30 %
5.1kmh
0 %
Mer
32 °
Gio
38 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (20)carabinieri (15)incidente (13)vigili del fuoco (11)Pisa Sporting Club (11)Movimento 5 Stelle (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati