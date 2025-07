Bellezze in passerella: Chiara Sebastio è Miss Colle Val d’Elsa

Getting your Trinity Audio player ready...

COLLE VAL D’ELSA – Eletta Miss Colle Val d’Elsa. La fascia di questa serata è andata a Chiara Sebastio, 21 anni di Barberino Tavarnelle. Chiara è una studentessa alta oltre un metro e ottanta, occhi e capelli castani, del segno zodiacale del Cancro. A premiarla è stato il sindaco di Colle val d’Elsa Pietro Pii.

La vincitrice ha preceduto Sara Covitto, 19 anni, di Monte Argentario che si è aggiudicata la fascia di Miss Rocchetta Bellezza. Terzo posto e fascia di Miss Framesi per Chiara Festeggiante, 20 anni, la studentessa di Poggibonsi che, come le compagne di avventura che l’hanno preceduta in graduatoria, si sta mettendo in luce in queste selezioni.

Quarto posto finale per Giulia Cavani, 22 anni di Siena, che è stata la ragazza a vincere la prima selezione di questa edizione 2025 di Miss Toscana. La graduatoria è completata dal quinto posto di Giulia Gramola, 20 anni di Staggia Senese e dal sesto posto di Noemi Ventroni, 20 anni, che giocava quasi in casa abitando a San Gimignano.

La giuria che ha emesso il verdetto era composta da Maria Edi Andreuccetti (presidente), Cristina Berti (segretario), Arianna Romagnoli, Simone Mazzoni, Teo De Bonis.

L’appuntamento di Colle val d’Elsa va in archivio caratterizzato da un grande successo. Le ragazze in gara sono state ventuno e hanno sfilato in passerella presentate da Raffaello Zanieri.

Soddisfatti gli organizzatori a partire dai concessionari del concorso, l’Agenzia Syriostar di Alessio Stefanelli che si avvale della collaborazione di Giovanni Rastrelli, per arrivare al Comune di Colle val d’Elsa, Pro Loco di Colle val d’Elsa, Jungle Events, Moud Bar. I professionisti del Salone Momenti di Bellezza di Mari e Laura di Colle val d’Elsa hanno acconciato tutte le ragazze in gara.

Il prossimo evento del cartellone estivo in paese è in programma domani (18 luglio) in piazza del Duomo. Si tratta del concerto della pianista Roberta Di Mario.