Eroica in Toscana, un calendario ricco di appuntamenti che celebra il ciclismo in tutte le sue espressioni

SIENA – Il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per gli eventi Eroica in Toscana con epicentro soprattutto nel Chianti e nella Val d’Orcia, dove Eroica è nata e si è sviluppata. Un calendario ricco di appuntamenti attraverserà, infatti, la provincia di Siena, celebrando il ciclismo in tutte le sue espressioni: dalla tradizione Eroica delle strade bianche, biciclette d’acciaio e maglie di lana, all’impegno sociale, all’agonismo giovanile, all’innovazione delle bici gravel, con uno sguardo attento alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio.

Si partirà sabato (17 maggio) con la Pedalata per la Legalità a Siena, organizzata in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati. Due i percorsi proposti, di 10 e 30 chilometri (quest’ultimo con ristoro a Radi), con partenza alle 9. L’evento, aperto a tutti, rappresenta un momento di sport e partecipazione con una forte valenza civica e sociale, a sostegno del reparto di pediatria dell’ospedale di Siena e della Fondazione Michele Scarponi.

Sempre il 17 maggio andrà in scena la quinta edizione di Eroica Juniores Siena -Montalcino – Coppa Andrea Meneghelli, gara internazionale su strada riservata alla categoria juniores. Sul percorso di 107 chilometri, con quattro tratti di strada bianca, si sfideranno 175 giovani corridori in rappresentanza di 31 squadre, di cui sette dall’estero. Una competizione che conferma l’impegno di Eroica nella promozione dello sport come scuola di vita e fucina di talenti.

Domenica 25 maggio sarà la volta della nona edizione di Eroica Montalcino, evento dedicato al ciclismo d’epoca e ambientato nello straordinario paesaggio della Val d’Orcia. Cinque i percorsi proposti, da 27 a 153 chilometri, che accoglieranno circa 2500 partecipanti da tutto il mondo, offrendo un’esperienza autentica tra fatica, bellezza e valorizzazione dell’ambiente.

Domenica 22 giugno, spazio al fuoristrada con Nova Eroica a Buonconvento, manifestazione gravel giunta alla sua nona edizione. I sette percorsi (due quelli riservati a Nova Eroica Family, sabato 21 giugno) – da 16 a 290 chilometri – culminano nell’Epic Route, offrendo una sfida sportiva avvincente in un clima di convivialità. Si attendono oltre 1.500 ciclisti (inclusi i partecipanti di NOVA Eroica Family) per una giornata che celebra lo spirito di avventura, il viaggio a pedali, la bellezza del territorio.

Gran finale il 4 e 5 ottobre a Gaiole in Chianti con la ventottesima edizione de L’Eroica, l’evento simbolo che richiama ogni anno circa 9mila appassionati da tutto il mondo. Cinque i percorsi tra cui scegliere, da 46 a 209 chilometri, per vivere due giorni di autentica passione ciclistica, tra biciclette eroiche, paesaggi iconici e un’atmosfera senza tempo.

“Nel porgere a nome del presidente Giani gli auguri per la nuova edizione – ha dichiarato la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi – mi piace rinnovare anche a suo nome l’attenzione dell’amministrazione verso L’Eroica, dove viene valorizzato uno sport straordinario come il ciclismo fatto di fatica, impegno e valori familiari alla Toscana. L’Eroica è un evento che valorizza una parte importante del nostro territorio, dal Chianti alla Val d’Orcia, e consente a tanti appassionati che arrivano da tutto il mondo di apprezzare la parte più genuina della regione sotto il profilo sportivo, umano e quello che vive nelle soste tra le vigne e le visite alle nostre cantine.”

“L’Eroica – spiega Giancarlo Brocci, ideatore della manifestazione – ha scoperto un giacimento di passione formidabile in tutto il mondo verso questo modo di vivere il ciclismo diventando, negli anni, la Woodstock di chi ritiene che la pratica sportiva sia un bagaglio di incontri, conoscenze, condivisione e divertimento che trasformano questo evento in qualcosa di davvero speciale”.

“L’Eroica, sotto ogni profilo – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd – ha saputo rinnovare nel tempo il suo grande valore di riscoperta delle radici del ciclismo evolvendosi nel suo significato e contaminando le nuove generazioni. A loro è dedicata una parte importante dell’edizione 2025 e questa è la dimostrazione che esisteva un pubblico giovane sensibile a questo modo di intendere lo sport ed essere riusciti a sensibilizzarlo e renderlo partecipe è uno dei nostri più importanti e significativi risultati”.

Gli eventi Eroica in Toscana si confermano un punto di riferimento internazionale per il cicloturismo responsabile, la promozione sportiva, i valori civili e ambientali, intrecciando bellezza, sostenibilità e futuro in un’unica, grande visione collettiva.

Eroica, anche per il 2025, si pregia di Toscana Promozione Turistica come partner a supporto degli eventi italiani e stranieri.

Il calendario 2025

17 maggio: Pedalata per la Legalità

17 maggio: Eroica Juniores Siena-Montalcino V Coppa Andrea Meneghelli

25 maggio: Eroica Montalcino

22 giugno: Nova Eroica a Buonconvento

4 e 5 ottobre: L’Eroica