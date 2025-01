Getting your Trinity Audio player ready...

SINALUNGA – Gad Lerner a Sinalunga: ‘Gaza. Odio e amore per Israele’

Gad Lerner a Sinalunga, provincia di Siena. Domenica 26 gennaio alle ore 21.15 al teatro Ciro Pinsuti il giornalista presenta il suo nuovo libro ‘Gaza. Odio e amore per Israele’ .

Gad Lerner ne parla con Rosy Bindi

, in una serata introdotta da sindaco Edo Zacchei.

Analisi della situazione della striscia di Gaza, dall’attacco del 7 ottobre 2023 fino ai risvolti odierni

Rosy Bindi di casa a Sinalunga, città in cui è nata l’ex ministra, ex presidente Pd, ex vicepresidente Camera dei Deputati

Il nuovo libro di Gad Lerner ‘Gaza. Odio e amore per Israele’ esplora il complesso conflitto tra Israele e Palestina. L’autore si confronta con il “fanatismo identitario che è riuscito a contagiare entrambi i popoli in guerra. Da ebreo per il quale Israele ha significato salvezza, Gad Lerner deve fare i conti con l’esclusivismo della destra sionista”.

Sindaco Zacchei: “Per Sinalunga tornare nuovamente a ospitare un giornalista e scrittore con la carriera e le esperienze di Gad Lerner è vero onore oltre che un piacere. Gad Lerner è un profondo conoscitore della questione israelo-palestinese che può aiutarci e approfondire uno dei temi, a livello internazionale, più complessi del XI secolo e che possiamo seguire grazie all’importante lavoro delle fonti di informazioni. Nel suo libro Gad Lerner tra politica e racconto personale ci permette di capire qual è la situazione in Medio Oriente. Per Sinalunga è una grande occasione di accrescimento culturale”.

Gaza oltre che un luogo “è diventata il simbolo di una contesa che assume nel mondo dimensione culturale e morale” e ‘Gaza. Odio e amore per Israele’ “vuole essere un libro sincero e necessario per non finire arruolati negli stereotipi delle opposte fazioni, preludio di ogni guerra”.