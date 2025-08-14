Maltempo su Siena, annullata la terza prova del Palio

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Salta la terza prova del Palio di Siena, all’antivigilia della corsa di piazza del Campo.

È stata esposta questo pomeriggio (14 agosto) alle trifore di Palazzo Pubblico la bandiera verde, che sancisce l’annullamento della terza prova del Palio del 16 agosto, in programma alle 19,15.

Il maltempo che si è abbattuto su Siena nella giornata di oggi ha reso impraticabile il tufo in Piazza del Campo. Sentito il parere dell’ufficio tecnico comunale, dei Deputati della Festa e dei Capitani, come recita l’articolo 44 del Regolamento per il Palio,