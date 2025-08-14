32.8 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maltempo su Siena, annullata la terza prova del Palio

Esposta alle trifore di Palazzo Pubblico la bandiera verde che sancisce lo stop alla gara in programma oggi (14 agosto) alle 21,15

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Maltempo su Siena, annullata la terza prova del Palio
Maltempo su Siena, annullata la terza prova del Palio (foto ufficio stampa)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Salta la terza prova del Palio di Siena, all’antivigilia della corsa di piazza del Campo. 

È stata esposta questo pomeriggio (14 agosto) alle trifore di Palazzo Pubblico la bandiera verde, che sancisce l’annullamento della terza prova del Palio del 16 agosto, in programma alle 19,15.

Il maltempo che si è abbattuto su Siena nella giornata di oggi ha reso impraticabile il tufo in Piazza del Campo. Sentito il parere dell’ufficio tecnico comunale, dei Deputati della Festa e dei Capitani, come recita l’articolo 44 del Regolamento per il Palio,                                                                                       

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
32.8 ° C
34.6 °
32.8 °
38 %
3.6kmh
20 %
Gio
30 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
37 °
Lun
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (20)incidente (15)carabinieri (14)vigili del fuoco (13)Pisa Sporting Club (11)Movimento 5 Stelle (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati