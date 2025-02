Sigfrido Ranucci a Torrita di Siena: tutto esaurito per ‘La scelta’

Getting your Trinity Audio player ready...

TORRITA DI SIENA – Sigfrido Ranucci ospite del 48° incontro letterario della serie ‘I culturativi’, iniziativa organizzata a Torrita di Siena dalla Contrada Porta a Sole.

Per Ranucci domenica 9 febbraio alle ore 11.30 posti al Teatro degli Oscuri tutti esauriti.

Il giornalista, conduttore della trasmissione Rai Report, presenta il suo ultimo libro ‘La scelta’, un testo in cui racconta se stesso e l’approccio al proprio lavoro, vissuto come una vera e propria missione che richiede coraggio, determinazione e scelte continue.

Dialogando con il giornalista Diego Mancuso, Ranucci ripercorrerà la sua trentennale esperienza professionale, raccontando le persone particolarmente significative e retroscena di inchieste che si sono rivelate fondamentali per portare alla luce verità nascoste, nel nome del più pieno diritto all’informazione.

“Siamo onorati di dare il benvenuto a Sigfrido Ranucci, giornalista coraggioso e indipendente che, con le sue inchieste e al timone della trasmissione Report, da anni difende in modo obiettivo e senza sconti per nessuno il diritto della collettività ad essere informata, alzando il velo su quelle notizie spesso taciute per gli interessi di alcuni” è il commento degli organizzatori.

“L’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore alla Cultura Roberto Trabalzini – ringrazia e sostiene l’impegno della Contrada Porta a Sole che da anni ci fa conoscere le esperienze di nomi autorevoli della letteratura e del giornalismo tramite la rassegna ‘I Culturativi’, un’iniziativa ammirevole che offre sempre interessanti momenti di confronto”.