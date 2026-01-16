Siena, svolta per i bus extraurbani: a Tiemme e ByBus la gestione delle linee “deboli”

SIENA – La Provincia di Siena ha chiuso la partita. La gara per il trasporto pubblico nelle aree a cosiddetta “domanda debole” è stata definitivamente aggiudicata. A gestire il servizio sarà il Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato da Tiemme Spa, insieme al Consorzio ByBus (con le esecutrici Autonoleggio Daidone e Idealviaggi).

Si tratta di un’operazione strategica per il territorio. L’Rti ha ottenuto il punteggio massimo con un’offerta economica di 17.197.197 euro, a fronte di un valore complessivo della fornitura stimato in oltre 22 milioni. Il contratto sarà di tipo “Net Cost”: significa che il rischio d’impresa e la gestione dei ricavi passeranno direttamente all’affidatario.

L’accordo blinda la mobilità locale per un lungo periodo. La concessione durerà 7 anni, fino al 31 ottobre 2032. Nel mirino ci sono 20 linee extraurbane fondamentali per la vita quotidiana in Amiata, Val d’Orcia e Val di Chiana.

Soddisfatta la Presidente della Provincia, Agnese Carletti, che ha presentato i dettagli insieme ai vertici di Tiemme, Autolinee Toscane e all’assessore regionale Filippo Boni. Il risultato non era scontato. In fase iniziale si temeva una riduzione dei chilometri, come accaduto in altre province. Invece, grazie a una precisa scelta politica e a risorse aggiuntive regionali, il livello dei servizi è stato mantenuto intatto. “Avremo una rete sempre più calibrata sulle esigenze dei cittadini”, ha sottolineato Carletti, evidenziando il vantaggio di avere un operatore locale solido.

Per l’assessore regionale alle infrastrutture, Filippo Boni, si tratta di una vittoria del “diritto alla mobilità”. Il servizio è stato disegnato su misura per le zone a bassa densità abitativa. Non lasciare indietro le aree montane significa combattere lo spopolamento e favorire l’inclusione.

I numeri sono chiari. Si prevede una produzione annua tra 1,1 e 1,2 milioni di chilometri. La copertura finanziaria è garantita da un mix di fondi: oltre 16 milioni dalla Regione Toscana, 2,3 milioni dai Comuni e una parte dalle casse provinciali. Ora scatta il conto alla rovescia tecnico: l’avvio operativo del servizio avverrà entro 300 giorni dalla stipula del contratto.